Глава Росрыболовства пообещал снижение цен на красную икру

В России в этом году выловили большой объём красной рыбы, поэтому цены как на неё, так и на икру будут снижаться. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума.

"Мы в этом году достаточно большой объём красной рыбы поймали — это сейчас порядка 500 тысяч тонн. В прошлом году это было около 300 тысяч, то есть объём предложения будет значительный. И понятно, что так или иначе цена на красную рыбу и на икру будет снижаться", — приводит его прогноз РБК.

Чтобы повысить потребление икры и рыбы, Шестаков предлагает бороться с наценками и развивать аквакультуру. А на вопрос о том, будет ли расти доступность этих продуктов, глава Росрыболовства ответил, что с ассортиментом в нашей стране проблем нет — дело лишь за ценой.

О предстоящем снижении цен на красную икру Лайф писал и ранее. В прошлом году стоимость деликатеса держалась на высоком уровне из-за неудачной путины — рыбы было мало, поэтому цены были очень высокие.