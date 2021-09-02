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Глава Росрыболовства пообещал снижение цен на красную икру

Дефицита красной рыбы в этом году нет, улов составляет порядка 500 тысяч тонн. Для сравнения: в прошлом году было всего 300 тысяч тонн.

2 сентября, 09:21

Фото © Pexels

В России в этом году выловили большой объём красной рыбы, поэтому цены как на неё, так и на икру будут снижаться. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума.

"Мы в этом году достаточно большой объём красной рыбы поймали — это сейчас порядка 500 тысяч тонн. В прошлом году это было около 300 тысяч, то есть объём предложения будет значительный. И понятно, что так или иначе цена на красную рыбу и на икру будет снижаться", — приводит его прогноз РБК.

Чтобы повысить потребление икры и рыбы, Шестаков предлагает бороться с наценками и развивать аквакультуру. А на вопрос о том, будет ли расти доступность этих продуктов, глава Росрыболовства ответил, что с ассортиментом в нашей стране проблем нет — дело лишь за ценой.

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О предстоящем снижении цен на красную икру Лайф писал и ранее. В прошлом году стоимость деликатеса держалась на высоком уровне из-за неудачной путины — рыбы было мало, поэтому цены были очень высокие.

Напомним, что этим летом на Камчатке полицейские задержали автомобиль Honda Ridgeline, в котором обнаружили 200 кг красной икры, провозимой без документов. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, оценили в шесть с половиной миллионов рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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