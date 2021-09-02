А вот "семейное" обучение — это для тех, кто решил учиться дистанционно не вынужденно, а по собственному желанию. Как это делается. Многие родители, которые уже перевели детей на такую "удалёнку", делятся лайфхаком: не ходите к директору. Он наверняка будет отговаривать, а то и пугать и вообще постарается всячески деморализовать. Это вполне логично: любая школа заинтересована в том, чтобы дети учились в её стенах, а если ребёнка забирают, то власти спросят со школы, почему она кого-то не устроила. Так что лучше сразу идти в Управление образования. Там, опять же по рассказам родителей, спокойно дадут заполнить нужный документ, поставят ребёнка на учёт как "семейника" и объяснят, что ещё предстоит сделать. А именно: если вы идёте не в первый класс, то есть уже какое-то время проучились в стенах школы, надо, разумеется, туда прийти, написать заявление с описанием причины ухода из школы и выполнить всяческие формальности. И каждую весну — не позже чем за два месяца до экзаменов — надо являться в школу, чтобы ребёнка зарегистрировали для прохождения аттестации. То есть каждый год ученик сдаёт экзамены в школе, как и все его бывшие одноклассники. Таким образом можно в принципе прикрепиться к любой школе, где экзаменовать "удалёнщиков" не запрещено уставом. Есть такая версия, что если ходить на экзамены в свою же школу, то учителя якобы будут "валить". Сложно сказать, насколько это верно: всё-таки учитель — это не администрация школы, это личность, по идее, никто не может заставить его портить жизнь ребёнку. Чисто теоретически, конечно, можно предположить, что директор просто Гитлер и прямым текстом велит педагогу при любом раскладе поставить вот этому ребёнку три. Тогда, ясное дело, перед учителем встаёт нравственный выбор: выполнять ли такой фашистский приказ или в лицо ответить фюреру, что не все люди мерзавцы, и написать заявление об уходе. Но хочется верить, что такого не бывает или бывает очень редко. В общем, если есть опасения, можно попробовать другую школу.