Здравствуй, онлайн-школа: Как перевести ребёнка на домашнее обучение
Рассказываем, куда идти и какие документы заполнять, чтобы сын или дочь учились дистанционно.
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Для начала стоит обозначить следующее: то, что мы понимаем как "домашнее" обучение, на самом деле подразделяется на две категории: обучение "домашнее" и обучение "семейное". Чем они отличаются: "домашнее" обучение — это только для тех, кто физически не может ходить в школу по состоянию здоровья. То есть для этого нужна соответствующая медицинская справка. Вместе с ней требуется заявление на имя директора школы. Выглядит оно примерно так:
Заявление на домашнее обучение в школе — образец 2021-го. © go2school.ru
Если ребёнок будущий первоклассник, то о его домашнем обучении надо уведомить местное Управление образования.
А вот "семейное" обучение — это для тех, кто решил учиться дистанционно не вынужденно, а по собственному желанию. Как это делается. Многие родители, которые уже перевели детей на такую "удалёнку", делятся лайфхаком: не ходите к директору. Он наверняка будет отговаривать, а то и пугать и вообще постарается всячески деморализовать. Это вполне логично: любая школа заинтересована в том, чтобы дети учились в её стенах, а если ребёнка забирают, то власти спросят со школы, почему она кого-то не устроила. Так что лучше сразу идти в Управление образования. Там, опять же по рассказам родителей, спокойно дадут заполнить нужный документ, поставят ребёнка на учёт как "семейника" и объяснят, что ещё предстоит сделать. А именно: если вы идёте не в первый класс, то есть уже какое-то время проучились в стенах школы, надо, разумеется, туда прийти, написать заявление с описанием причины ухода из школы и выполнить всяческие формальности. И каждую весну — не позже чем за два месяца до экзаменов — надо являться в школу, чтобы ребёнка зарегистрировали для прохождения аттестации. То есть каждый год ученик сдаёт экзамены в школе, как и все его бывшие одноклассники. Таким образом можно в принципе прикрепиться к любой школе, где экзаменовать "удалёнщиков" не запрещено уставом. Есть такая версия, что если ходить на экзамены в свою же школу, то учителя якобы будут "валить". Сложно сказать, насколько это верно: всё-таки учитель — это не администрация школы, это личность, по идее, никто не может заставить его портить жизнь ребёнку. Чисто теоретически, конечно, можно предположить, что директор просто Гитлер и прямым текстом велит педагогу при любом раскладе поставить вот этому ребёнку три. Тогда, ясное дело, перед учителем встаёт нравственный выбор: выполнять ли такой фашистский приказ или в лицо ответить фюреру, что не все люди мерзавцы, и написать заявление об уходе. Но хочется верить, что такого не бывает или бывает очень редко. В общем, если есть опасения, можно попробовать другую школу.
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Итак, вы разобрались с документами и забрали из школы личное дело ребёнка. Всё. Остальное зависит только от вас. Сами решаете, как именно организовать обучение. Хотите — нанимайте репетиторов, хотите — выбирайте онлайн-школу. Их довольно много, надо смотреть их программы обучения, стоимость, отзывы. Многие такие школы предлагают индивидуальный подход — формируют программу в зависимости от склонностей и способностей ученика.
Непременно предстоит организовать ребёнку рабочее место: удобный стол, нормальный компьютер. Нормальный — значит хорошо работающий, с достаточно большим дисплеем, удобной клавиатурой. Понадобятся веб-камера и наушники.
И ещё один нюанс: при обучении на дому плановые прививки, медосмотры и прочая диспансеризация — тоже исключительно забота семьи.