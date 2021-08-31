"Не надо говорить, что всё будет хорошо": Психолог рассказала, как помочь ребёнку при переходе в новую школу
По словам специалиста, стандартных слов поддержки в этот сложный период недостаточно.
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При переходе ребёнка в новую школу его родителям стоит прежде всего вспомнить свои собственные подобные переживания, например волнение из-за смены места работы, рассказала в интервью Лайфу медицинский психолог сети "СМ-клиника" Любовь Крушинских. Она подчеркнула, что крайне важно при обсуждении этой часто непростой ситуации быть абсолютно честным с детьми.
Высказывания типа "всё будет хорошо", "ничего страшного", "я переходил, и у тебя всё получится", "найдёшь новых друзей" и так далее звучат, конечно, обнадёживающе, но совсем обесценивают тот опыт и те чувства, которые возникли у ребёнка или возникают в этот переходный период
В то же время, по мнению специалиста, надо не просто рассказывать о собственных трудностях, но и о том, как удалось их преодолеть.
Не надо говорить такие фразы: "У меня с математикой или биологией тоже не заладилось" или "У меня классная тоже придиралась". Это вашему ребёнку никак не поможет, а, наоборот, лишит его собственных ресурсов и вообще может запустить целую программу "недостижения". Ваша математика — это ваша математика, ваш ребёнок учится в другое время и у других учителей. Важно вспомнить, как вы решали и у вас получалось, хотя было сложно справиться, но вы справлялись
По мнению врача, в разговоре о предстоящих переменах полезно вспомнить о том, как начиналась учёба в той школе, в которой ребёнок учился до сих пор: как складывались его отношения с одноклассниками, учителями, что он делал, чтобы подружиться с кем-то.
Важно проговорить те трудности, с которыми он встретился на старом месте, и благодаря чему в себе он преодолел эти трудности. Здорово будет, если появится место для прикольных рассказов, или шутки, или самоиронии. Юмор хорошо помогает справиться с напряжением
А если воспоминания о старой школе полны неприятных моментов, принципиально важно обсудить их до поступления в другое учебное заведение, говорит психолог. Специалист отметила, что при этом необходимо дать ребёнку понять, что все эти обидные или грустные ситуации остаются позади и не должны повлиять на самооценку ребёнка.
Негативный опыт может перейти и в новую школу, и на новое место. У ребёнка может возникнуть самоощущение, что "весь мир против меня, я какой-то не очень хороший". У него может возникнуть также позиция жертвы, которая может притягивать и новые оскорбления, и унижения от сверстников. И все эти вещи следует проработать до того, как ребёнок придёт в новый коллектив
Психолог добавила, что обязательно заострять внимание на моментах, когда ребёнка хвалили в школе, и вообще всячески подчёркивать его сильные стороны. Ещё один совет специалиста: максимально подробно обсудить, как будет проходить день в новой школе, какие предстоят перемены. А если ребёнка ждёт не только другая школа, но и переезд, полезно заранее показать ему новое место.
Я помню, как мои дети не хотели переезжать на новое место, они крайне отрицательно относились к переезду, так как теряли друзей и привычную обстановку. И им понадобился примерно год, чтобы принять новое для себя решение. И когда они это решение для себя приняли, то процессы адаптации заняли совсем немного времени и они были успешно пройдены. То есть важно, чтобы ваш ребёнок сам принял решение о переходе в новое место
По наблюдениям врача, адаптация к новой школе в зависимости от накопленного предыдущего опыта может занимать полгода и даже год. В это время семье нужно внимательно наблюдать за настроением, самочувствием ребёнка и даже за тем, какие ему снятся сны, говорит специалист. Она также порекомендовала каждый вечер обсуждать, как прошёл день, и вообще как можно больше общаться и проводить время вместе.