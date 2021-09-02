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Путин: Льготные авиабилеты должны быть доступны жителям Дальнего Востока круглый год

Президент призвал увеличить число авиарейсов и подчеркнул, что самолёты должны летать по тем направлениям, которые нужны россиянам, а цена за билеты должна быть подъёмной.

2 сентября, 09:50
<p>Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию Дальнего Востока призвал увеличить число авиарейсов с Дальнего Востока для того, чтобы льготные билеты были доступны в течение всего года и по подъёмной цене.

Глава государства рассказал, что в этом году многие дальневосточники не могли купить билеты из некоторых регионов ДФО в центральную часть страны — либо закончились льготные билеты, либо регион не попал в программу.

"Хочу, чтобы меня услышали коллеги из федеральных министерств: такая ситуация недопустима. Вопрос субсидированных авиабилетов надо держать на контроле. И дело не в том, что где-то чего-то не хватает. С министром разговаривал — каждый год субсидии с боем получаются в правительстве. Послушайте, мы все проживаем в одной стране, и нам надо обеспечить связанность территории и свободное передвижение граждан страны по её территории. Надо создать систему автоматического субсидирования", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что льготные авиабилеты должны быть доступны во всех дальневосточных регионах в течение всего года, для этого необходимо увеличить количество авиарейсов. Путин обратил внимание, что самолёты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам, а цена должна быть подъёмной для россиян.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября. В планах у него посетить космодром Восточный, выступить на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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