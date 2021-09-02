"Зенит" попросил "равных условий" в матче Лиги чемпионов против "Челси"

Петербургский "Зенит" обратился в УЕФА, РПЛ и РФС с просьбой предоставить равные условия проведения матча Лиги чемпионов против "Челси". Поводом для этого стало возвращение сразу двух игроков — Малкома и Клаудиньо — из расположения сборной Бразилии, а также возможный запрет на их участие в игре.

"Зенит" обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ — с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против "Челси". Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных", — заявил РИА "Новости" генеральный директор клуба Александр Медведев.