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"Зенит" попросил "равных условий" в матче Лиги чемпионов против "Челси"

Встреча состоится 14 сентября на лондонском стадионе "Стэмфорд бридж".

2 сентября, 09:59
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" обратился в УЕФА, РПЛ и РФС с просьбой предоставить равные условия проведения матча Лиги чемпионов против "Челси". Поводом для этого стало возвращение сразу двух игроков — Малкома и Клаудиньо — из расположения сборной Бразилии, а также возможный запрет на их участие в игре.

"Зенит" обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ — с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против "Челси". Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных", — заявил РИА "Новости" генеральный директор клуба Александр Медведев.

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Он также напомнил, что из-за карантинных мер в Великобритании участие латиноамериканских легионеров — Клаудиньо, Малкома и Вильмара Барриоса — было бы под вопросом. В "Зените" рассчитывают на отдельные разрешения для посещения Британии или же переноса игры на нейтральное поле.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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