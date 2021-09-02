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Политолог указал на отсутствие рубильника, который бы выключил "Северный поток – 2" по указке США

Собеседник Лайфа скептически относится ко всему сказанному на встрече лидеров Украины и США. Ведь к 2024 году, когда истекает транзитный договор, ни Байден, ни Зеленский уже не будут президентами.

2 сентября, 10:08
<p>Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock</p>

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сомневается, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Джо Байденом мог получить какие-то реальные гарантии введения санкций против "Северного потока – 2". Об этом политолог заявил в беседе с Лайфом.

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По словам Абзалова, даже с технической точки зрения остановить прокачку по газопроводу в случае введения каких-то американских ограничений будет нельзя.

"Пока что в "Северном потоке – 2" не предусмотрено никакого рубильника, который обрубает поставки газа", — указывает политолог.

Собеседник Лайфа обратил внимание и на международную политическую обстановку, которая в этом вопросе играет против Украины и Штатов. К 2024 году, когда закончится текущий транзитный договор, Ангела Меркель уже не будет канцлером Германии, Джо Байден — с большой долей вероятности — не будет президентом США, а Владимир Зеленский почти наверняка перестанет быть президентом Украины.

"Кто из договаривающихся партнёров к этому времени останется руководителем своей страны? Причём эти обязательства не закреплены юридически. Байден после пресс-конференции ничего не сказал о том, как конкретно устроен механизм, как он будет работать, в каком документе будет закреплён", рассуждает он.

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Напомним, 21 июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление по итогам закрытых переговоров по "Северному потоку – 2". В документе говорилось, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Позднее Лайф сообщал, что в "Газпроме" отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.

Сегодня же было принято совместное заявление по итогам визита Зеленского в США, в том числе по транзиту газа. Вашингтон намерен "продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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