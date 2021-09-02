Политолог указал на отсутствие рубильника, который бы выключил "Северный поток – 2" по указке США

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сомневается, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Джо Байденом мог получить какие-то реальные гарантии введения санкций против "Северного потока – 2". Об этом политолог заявил в беседе с Лайфом.

По словам Абзалова, даже с технической точки зрения остановить прокачку по газопроводу в случае введения каких-то американских ограничений будет нельзя.

"Пока что в "Северном потоке – 2" не предусмотрено никакого рубильника, который обрубает поставки газа", — указывает политолог.

Собеседник Лайфа обратил внимание и на международную политическую обстановку, которая в этом вопросе играет против Украины и Штатов. К 2024 году, когда закончится текущий транзитный договор, Ангела Меркель уже не будет канцлером Германии, Джо Байден — с большой долей вероятности — не будет президентом США, а Владимир Зеленский почти наверняка перестанет быть президентом Украины.

"Кто из договаривающихся партнёров к этому времени останется руководителем своей страны? Причём эти обязательства не закреплены юридически. Байден после пресс-конференции ничего не сказал о том, как конкретно устроен механизм, как он будет работать, в каком документе будет закреплён", — рассуждает он.

Напомним, 21 июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление по итогам закрытых переговоров по "Северному потоку – 2". В документе говорилось, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Позднее Лайф сообщал, что в "Газпроме" отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.