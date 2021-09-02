В Казани предполагаемый убийца с "сайгой" попал на видео за секунды до расправы. Видео © LIFE

Житель Казани застрелил мужчину в лифте одной из многоэтажек. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Предположительно убийца попал на видео за несколько секунд до случившегося.

Инцидент произошёл сегодня, около 11 часов утра. На кадрах с камеры, установленной в подъезде, видно, как двое мужчин вызывают лифт. Сперва приезжает маленькая кабинка, в которой уже кто-то есть, поэтому предполагаемый убийца и его жертва остаются на этаже. Затем приезжает большой лифт, куда и заходят мужчины.

Стоит отметить, что всё это время убийца не скрывал факт наличия у него оружия и держал карабин "Сайга" прямо в руках. На последней секунде перед тем, как закрываются двери лифта, видно, что мужчина берёт оружие так, словно намерен выстрелить. Далее, по словам собеседника Лайфа, последовал хлопок, который слышали жители дома, после чего тело второго пассажира лифта с простреленной головой обнаружили на лестничной площадке между 14-м и 15-м этажами. Убийце удалось скрыться, но позже он был задержан, сообщили в региональном СУ СКР.

"В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель города Казани", — говорится в сообщении ведомства.