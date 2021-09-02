"Роснефть" попросила дать ей возможность поставлять газ по "Северному потоку – 2"

От компании "Роснефть" в Правительство РФ поступило обращение о том, чтобы дать ей возможность экспортировать трубопроводный газ по "Северному потоку – 2". Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак и отметил, что данный вопрос будет обсуждаться.