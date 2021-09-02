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"Роснефть" попросила дать ей возможность поставлять газ по "Северному потоку – 2"

Ожидается, что мнение по данному вопросу выскажут профильные министерства, после чего тему обсудят в кабмине.

2 сентября, 12:34
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

От компании "Роснефть" в Правительство РФ поступило обращение о том, чтобы дать ей возможность экспортировать трубопроводный газ по "Северному потоку – 2". Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак и отметил, что данный вопрос будет обсуждаться.

"Такое обращение есть, оно в Правительстве РФ. Ожидаем мнения наших министерств, затем будет обсуждаться в правительстве", — сказал он журналистам.

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Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

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В Кремле заявили, что "Северный поток – 2" не представляет угрозу ни для кого

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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