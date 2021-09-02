"Роснефть" попросила дать ей возможность поставлять газ по "Северному потоку – 2"
Ожидается, что мнение по данному вопросу выскажут профильные министерства, после чего тему обсудят в кабмине.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
От компании "Роснефть" в Правительство РФ поступило обращение о том, чтобы дать ей возможность экспортировать трубопроводный газ по "Северному потоку – 2". Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак и отметил, что данный вопрос будет обсуждаться.
"Такое обращение есть, оно в Правительстве РФ. Ожидаем мнения наших министерств, затем будет обсуждаться в правительстве", — сказал он журналистам.
Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
Лента новостей
В Кузбассе муж из ревности убил жену и двоих детей, тела пролежали в квартире две недели
сегодня в 12:31
Сноуден на марафоне "Новое знание" рассказал, как Apple командует смартфонами
сегодня в 12:20
Аноним от имени брата Галявиева угрожал стрельбой в нескольких школах Татарстана на 1 сентября
сегодня в 12:14
Комментариев: 0