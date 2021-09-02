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В Кузбассе муж из ревности убил жену и двоих детей, тела пролежали в квартире две недели

Мужчина признался, что нанёс женщине серию ножевых ранений, а затем расправился с сыном и дочерью.

2 сентября, 12:31
<p>Фото © СУ СКР по Кемеровской области</p>

Фото © СУ СКР по Кемеровской области

В посёлке Яшкино Кемеровской области мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной и его двумя детьми из ревности. Тела пролежали в запертой квартире две недели, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Тревогу подняли в школе, где учился девятилетний сын погибшей. Он не пришёл на линейку 1 сентября, а до родителей учителям дозвониться не удавалось. Тогда они обратились в полицию. В итоге сотрудникам органов пришлось выломать дверь в квартиру семьи. Тогда перед ними возникла страшная картина — тела убитых матери, её девятилетнего сына и семилетней дочери лежали в одной из комнат.

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По словам собеседника Лайфа, задержан отец детей — 27-летний Вячеслав К. Мужчина признался, что заподозрил супругу в измене и нанёс ей ножевые ранения. Предположительно, убийца воспользовался кухонным ножом. Сначала он убил жену в ванной, оттащил тело в гостиную, затем убил сына и дочь. Сразу после расправы он ушёл, но на следующий день вернулся и укрыл все тела одеялом, запер дверь и ушёл. Убийца был задержан по месту регистрации в посёлке Яшкино, но в другой квартире.

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При этом орудие убийства ещё не найдено. Подозреваемому в рамках расследования уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Правоохранители также намерены провести проверку в отношении органов ПДН и опеки на предмет халатности.

Ранее Лайф сообщал, что в Нижнем Новгороде ранее судимая за убийства сожителей 50-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения убила ещё одного возлюбленного.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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