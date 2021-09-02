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Аноним от имени брата Галявиева угрожал стрельбой в нескольких школах Татарстана на 1 сентября

Пугающие послания были адресованы в одно из учебных заведений Казани и в две школы в Зеленодольском районе республики.

2 сентября, 12:14

Фото © ТАСС / AP Photo / Dmitri Lovetsky

Сразу несколько школ Татарстана пожаловались в полицию на угрозы массовых расстрелов. Пугающие сообщения в соцсетях рассылал неизвестный от имени "брата Ильназа Галявиева" — 19-летнего преступника, который в мае этого года открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад.

Скришот из сториз © Instagram

Скришот из сториз © Instagram

Как выяснил Лайф, неизвестный создал аккаунт в Instagram и написал, что утром 11 сентября 179-я гимназия должна "ждать его", прикрепив фото оружия и патронов. Пользователи соцсети передали информацию завучу, а тот — в полицию. Правоохранители осмотрели территорию образовательного учреждения, но ничего подозрительного не нашли.

Похожие угрозы поступили и на почты двух школ в Зеленодольском районе республики. Аноним сообщал, что на линейке 1 сентября ожидается "огненное представление", а дети "будут гибнуть под звуки взрывов и выстрелов". В образовательных учреждениях провели эвакуацию, но всё обошлось.

Скришот из сториз © Instagram

Скришот из сториз © Instagram

По информации Лайфа, после получения писем с угрозами было возбуждено уголовное дело по ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Отправителя сейчас ищут.

Галявиев содержится в одиночной камере казанского СИЗО

Галявиев содержится в одиночной камере казанского СИЗО

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров

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