Камеры раскрыли правду о том, что происходило в лифте, куда зашла мать с коляской
Женщина утверждает, что кабина сорвалась вниз с 30-го этажа по 25-й. По словам Татьяны, дочка очень сильно плакала.
Лифт в ЖК "Спутник". Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео из лифта в столичном ЖК комфорткласса "Спутник" в Одинцовском городском округе, который, по словам местной жительницы, сорвался вниз и пролетел пять этажей.
На кадрах видно, что женщина с коляской заходит на 31-м этаже, после чего лифт останавливается на 30-м. Не поняв, что произошло, молодая мама ещё раз нажимает на кнопку, после чего кабина начинает движение и резко останавливается, когда на табло горит цифра 26. Лифт действительно тряхнуло, и женщина, предположительно, попыталась связаться с диспетчером, однако после этого на табло загорелся 25-й этаж, а лифт продолжил спускаться, благополучно доехав до первого этажа. Подмосковная прокуратура начала проверку.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования", — сообщается на сайте ведомства.
Напомним, об инциденте с лифтом Лайфу рассказала сама героиня ролика. По её словам, кабина пролетела в свободном падении пять этажей, прежде чем остановиться. Кроме того, отмечалось, что это уже не первый подобный случай в многоэтажке.
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