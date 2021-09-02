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Регион

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Путин назвал исторической задачей приумножение населения Дальнего Востока

Российский лидер отметил, что для этого делается очень многое, однако люди всё же покидают регион.

2 сентября, 11:49
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение оттока населения с Дальнего Востока говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно. Такое мнение глава государства высказал на совещании по вопросам социально-экономического развития, которое проводится на полях Восточного экономического форума.

"Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить. Делается много, согласен полностью, но пока всё-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения. Ресурсы выделяются немалые, и нужно их эффективно использовать", — сказал глава государства.

По словам Путина, необходимо развивать производственные мощности в регионе, создавать рабочие места, обеспечить доходы людей.

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Ранее Лайф рассказывал, что Восточный экономический форум, запланированный на 24 сентября, в нынешнем году состоится в гибридном формате, некоторые гости высокого уровня могут включиться онлайн.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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