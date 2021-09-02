Путин назвал исторической задачей приумножение населения Дальнего Востока
Российский лидер отметил, что для этого делается очень многое, однако люди всё же покидают регион.
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Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение оттока населения с Дальнего Востока говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно. Такое мнение глава государства высказал на совещании по вопросам социально-экономического развития, которое проводится на полях Восточного экономического форума.
"Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить. Делается много, согласен полностью, но пока всё-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения. Ресурсы выделяются немалые, и нужно их эффективно использовать", — сказал глава государства.
По словам Путина, необходимо развивать производственные мощности в регионе, создавать рабочие места, обеспечить доходы людей.
Ранее Лайф рассказывал, что Восточный экономический форум, запланированный на 2–4 сентября, в нынешнем году состоится в гибридном формате, некоторые гости высокого уровня могут включиться онлайн.
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