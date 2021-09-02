Путин назвал исторической задачей приумножение населения Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение оттока населения с Дальнего Востока говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно. Такое мнение глава государства высказал на совещании по вопросам социально-экономического развития, которое проводится на полях Восточного экономического форума.

"Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить. Делается много, согласен полностью, но пока всё-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения. Ресурсы выделяются немалые, и нужно их эффективно использовать", — сказал глава государства.