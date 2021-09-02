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Сбер перечислил на счета пенсионеров более 60% выплат в 10 тысяч рублей

В банке уточнили, что остальная часть соцвыплат будет произведена до пяти часов вечера.

2 сентября, 11:32

Фото © Pexels

Сбербанк уже перечислил на счета клиентов-пенсионеров более 60% выплат в 10 тысяч рублей. Об этом заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

"На 11:00 утра сегодняшнего дня по мск в Сбербанке более 60% социальных выплат для пенсионеров от государства уже были зачислены на счета клиентов", — уточнил он.

По словам Ведяхина, остальные выплаты будут зачислены на счета пенсионеров сегодня (2 сентября) до 17:00. Он также отметил, что клиенты банка активно приходят к ним в офисы, где им помогают сотрудники Сбера. Все системы работают в штатном режиме, россияне в обычном режиме беспроблемно получают выплаты, заключил он.

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Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. Указ о выплате военным был подписан российским лидером 31 августа.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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