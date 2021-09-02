Сбер перечислил на счета пенсионеров более 60% выплат в 10 тысяч рублей

Сбербанк уже перечислил на счета клиентов-пенсионеров более 60% выплат в 10 тысяч рублей. Об этом заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

"На 11:00 утра сегодняшнего дня по мск в Сбербанке более 60% социальных выплат для пенсионеров от государства уже были зачислены на счета клиентов", — уточнил он.