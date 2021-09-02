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В РФ могут запретить производство одноразовых товаров из пластика в 2024 году

Запрет предлагается вводить постепенно, чтобы у представителей отрасли было время перестроиться.

2 сентября, 11:23

Фото © Shutterstock

В России окончательно могут запретить производство одноразовых товаров и упаковки из пластика в 2024 году. Об этом сообщил глава Минприроды страны Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Запрет предлагаем вводить постепенно, чтобы производства успели перестроиться. В 2024 году он должен быть окончательным

Цитирует ТАСС слова Александра Козлова

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Ранее в компании "Российский экологический оператор" заявили, что данный запрет будет введён ориентировочно через пару лет, поскольку необходимо наладить производство более экологичных товаров.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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