В РФ могут запретить производство одноразовых товаров из пластика в 2024 году
Запрет предлагается вводить постепенно, чтобы у представителей отрасли было время перестроиться.
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В России окончательно могут запретить производство одноразовых товаров и упаковки из пластика в 2024 году. Об этом сообщил глава Минприроды страны Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Запрет предлагаем вводить постепенно, чтобы производства успели перестроиться. В 2024 году он должен быть окончательным
Цитирует ТАСС слова Александра Козлова
Ранее в компании "Российский экологический оператор" заявили, что данный запрет будет введён ориентировочно через пару лет, поскольку необходимо наладить производство более экологичных товаров.
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