Рогозин назвал причину неожиданного включения двигателей модуля "Наука" на МКС
По его словам, после причаливания надо было отключить систему сближения и стыковки, но операторы такую команду не дали.
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Человеческая ошибка стала причиной незапланированного включения двигателей модуля "Наука" после пристыковки к МКС, рассказал в интервью телеканалу CNN глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Оборудование не ломается само по себе. После причаливания надо было "усыпить" модуль, отключив систему сближения и стыковки. Но такую команду не выдали — и модуль, продолжая самостоятельно анализировать ситуацию, включил один из двигателей ориентации "на отвод", что привело к развороту всей станции
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
По словам руководителя "Роскосмоса", российские специалисты давно не осуществляли вывод на орбиту модуля, аналогичного "Науке". Успело смениться поколение операторов на молодых специалистов, а сложность этой проблемы осталась прежней.
Напомним, успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". МКС совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую. После инцидента было отложено открытие переходных люков.
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