Рогозин назвал причину неожиданного включения двигателей модуля "Наука" на МКС

Оборудование не ломается само по себе. После причаливания надо было "усыпить" модуль, отключив систему сближения и стыковки. Но такую команду не выдали — и модуль, продолжая самостоятельно анализировать ситуацию, включил один из двигателей ориентации "на отвод", что привело к развороту всей станции