Глава ВТБ заявил, что крупнейшим российским банкам нет нужды работать в Крыму

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что РНКБ (Российский национальный коммерческий банк) и банк "Россия" полностью покрывают потребности населения и бизнеса Крыма в банковских услугах, поэтому крупнейшим российским банкам нет нужды там работать. Своим мнением он поделился на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Сегодня в Крыму, вообще-то, инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают. И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк "Россия" абсолютно. Там было, конечно, резкое падение кредитования после 2014 года. Сейчас оно восстанавливается, в принципе больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам", — уточнил он.