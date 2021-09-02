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Онищенко сравнил Зеленского в США с "нахалёнком на паперти"

По словам российского парламентария, украинский политик неумело пытается диктовать Западу, как проводить переговоры о транзите российского газа через Незалежную, но Европа вряд ли к нему прислушается.

2 сентября, 10:48
<p>Фото © ТАСС / Почуев Михаил / АР / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / Почуев Михаил / АР / Evan Vucci

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко возмутился наглостью президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в США, чтобы выторговать для себя преференции, но при этом придерживается "пацанского" тона.

"Впечатление от заявлений господина Зеленского такое: нахалёнок на паперти. Приехал с протянутой рукой, но ведёт себя очень нахально и даже нагло", приводит слова Онищенко РИА ФАН.

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Российский парламентарий отметил, что Зеленский неумело пытается диктовать Западу, как проводить переговоры о транзите российского газа через Украину, но, если его планам суждено было бы сбыться, это в первую очередь ударило бы по Германии и другим европейским потребителям.

"Северный поток – 2 "— это для нас коммерческий проект. Мы можем как угодно транспортировать наш газ. Но тогда для Германии как для главного потребителя нашего газа это будет на треть дороже. То есть Зеленский решил, что Германия и другие европейские страны готовы за это платить? Что-то у меня есть на этот счёт сомнения", — заключил он.

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Напомним, 21 июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление по итогам закрытых переговоров по "Северному потоку – 2". В документе говорилось, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Позднее Лайф сообщал, что в "Газпроме" отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.

Сегодня же было принято совместное заявление по итогам визита Зеленского в США, в том числе по транзиту газа. Вашингтон намерен "продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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