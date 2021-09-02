Талибы решили возобновить внутреннее авиасообщение в Афганистане с 3 сентября

Руководитель Главного управления гражданской авиации Афганистана заявил, что возобновление внутренних полётов в стране начнётся уже завтра, 3 сентября. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что для открытия международных авиарейсов представителям радикального движения "Талибан"* потребуется больше времени.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.