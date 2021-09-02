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Талибы решили возобновить внутреннее авиасообщение в Афганистане с 3 сентября

По словам представителей движения, на открытие международных авиарейсов потребуется больше времени.

2 сентября, 10:43
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Gemunu Amarasinghe</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Gemunu Amarasinghe

Руководитель Главного управления гражданской авиации Афганистана заявил, что возобновление внутренних полётов в стране начнётся уже завтра, 3 сентября. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что для открытия международных авиарейсов представителям радикального движения "Талибан"* потребуется больше времени.

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Ранее аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолёт. Авиационный регулятор США сообщил, что воздушная гавань больше не контролируется американцами. Эту информацию подтвердили и в Пентагоне. После вывода американский войск с территории страны "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана. Большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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