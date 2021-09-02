AliExpress сможет оформлять заказ за один день

"AliExpress Россия" открывает в Подмосковье свой собственный фулфилмент-центр площадью 55 тысяч квадратных метров на базе складского комплекса "PLT Чехов". Об этом сообщили в компании.

"AliExpress давно закрепил лидерские позиции в трансграничном бизнесе, мы также очень активно растём в локальном e-commerce. Обеспечение эффективно работающей логистики, быстрой доставки как с помощью партнёров, так и собственными силами — важнейший шаг в этом направлении. Именно поэтому мы добавляем к партнёрской логистике и собственную, которая поможет доставлять наиболее популярные товары уже на следующий день после заказа", — приводятся в сообщении слова гендиректора "AliExpress Россия" Дмитрия Сергеева.

В ближайшее время "AliExpress Россия" создаст более 500 рабочих мест для обеспечения работы фулфилмент-центра в Чехове. Там будут обрабатываться заказы локальных продавцов, а также предоставляться услуги по упаковке и сортировке товаров. При этом склад будет доступен для продавцов из всех российских регионов и позволит отправлять товары по всей стране. Фулфилмент-центр подходит для любых товаров, разрешённых для продажи на AliExpress.

До конца 2021 года "AliExpress Россия" намерена начать строительство фулфилмент-центров в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону общей площадью не менее 200 тыс. кв. м. При этом компания планирует и дальше работать с текущими логистическими партнёрами, включая "Почту России", 5Post, "Связного", Cainiao и др.