МегаФон подключает бесплатный сервис для защиты от спам-звонков
Аналитические алгоритмы с использованием больших данных позволяют отслеживать и автоматически переводить все сомнительные вызовы в отдельный голосовой ящик.
Фото © "В Контакте"/ "МегаФон"
Проблема телефонного спама становится всё более актуальной для большинства пользователей мобильной связи – телемаркетинг, массовые обзвоны, сомнительные предложения юридических, финансовых и медицинских услуг. Абоненты МегаФона — не исключение, но новое решение от всероссийского оператора цифровых возможностей позволяет с высокой точностью выявлять сомнительные звонки и заносить номера телефонов в чёрный список.
Работать система будет так: при попытке соединения с абонентом МегаФона спам-звонки будут перенаправляться на автоответчик. Пользователь будет проинформирован о поступившем звонке через SMS и при желании может прослушать оставленное голосовое сообщение, набрав 0525.
"Сервис не позволит потеряться важным звонкам. Аналитические алгоритмы настроены таким образом, что вычисляют потенциально полезные номера телефонов – звонки от реальных организаций, совершающих много вызовов, но не замеченных в навязчивых обзвонах, – и пропускают их", — рассказали Лайфу в МегаФоне.
Кстати, услуга не требует дополнительного подключения. Специальный голосовой ящик появится автоматически у всех пользователей бесплатных услуг "Кто звонил" или "Мне звонили".
"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, и постоянно совершенствуем услуги и решения, направленные на ограничение спама. В результате только с начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей", – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Уже сейчас бесплатная услуга доступна для абонентов из Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Рязанской и Тульской областей. А до конца октября, как обещают в МегаФоне, ею смогут воспользоваться абоненты во всех регионах страны.
Ранее Лайф сообщал, что абоненты "МегаФона" смогут получить бесплатную годовую подписку на Apple Music. Музыкальные стриминговые сервисы ежемесячно использует около 20 миллионов абонентов оператора, чаще всего это жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Cамары, Уфы и Ханты-Мансийска
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