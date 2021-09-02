МегаФон подключает бесплатный сервис для защиты от спам-звонков

Проблема телефонного спама становится всё более актуальной для большинства пользователей мобильной связи – телемаркетинг, массовые обзвоны, сомнительные предложения юридических, финансовых и медицинских услуг. Абоненты МегаФона — не исключение, но новое решение от всероссийского оператора цифровых возможностей позволяет с высокой точностью выявлять сомнительные звонки и заносить номера телефонов в чёрный список.

Работать система будет так: при попытке соединения с абонентом МегаФона спам-звонки будут перенаправляться на автоответчик. Пользователь будет проинформирован о поступившем звонке через SMS и при желании может прослушать оставленное голосовое сообщение, набрав 0525.

"Сервис не позволит потеряться важным звонкам. Аналитические алгоритмы настроены таким образом, что вычисляют потенциально полезные номера телефонов – звонки от реальных организаций, совершающих много вызовов, но не замеченных в навязчивых обзвонах, – и пропускают их", — рассказали Лайфу в МегаФоне.

Кстати, услуга не требует дополнительного подключения. Специальный голосовой ящик появится автоматически у всех пользователей бесплатных услуг "Кто звонил" или "Мне звонили".

"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, и постоянно совершенствуем услуги и решения, направленные на ограничение спама. В результате только с начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей", – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Уже сейчас бесплатная услуга доступна для абонентов из Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Рязанской и Тульской областей. А до конца октября, как обещают в МегаФоне, ею смогут воспользоваться абоненты во всех регионах страны.