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В США могут начать производство "Спутника V" для поставок в третьи страны

Глава Американской торговой палаты в РФ отметил, что российский препарат всё больше получает международное признание.

2 сентября, 10:15
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © sputnikvaccine.com

Фармацевтические компании Соединённых Штатов ведут переговоры о возможности производства вакцины против ковида "Спутник V" с целью её экспорта в третьи страны. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

"Мы вчера встречались с представителем РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. Лайфа), их большой проект "Спутник V", он всё больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признаёт "Спутник V", но для экспорта в третьи страны", — сказал он в интервью РИА "Новости" на полях Восточного экономического форума.

Он отметил, что в том числе ведутся переговоры с американскими компаниями по производству российского препарата "Спутник V".

Напомним, сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины: "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Кроме того, ранее стало известно о возможной регистрации в августе нового препарата "Эпиваккорона-Н", разработанного новосибирским центром "Вектор". А в сентябре могут начаться клинические испытания вакцины под названием "Бетувакс-ков-2", разработанной биотехнологической компанией "Институт стволовых клеток человека".

Венгрия планирует в 2022 году запустить производство "Спутника V"

Венгрия планирует в 2022 году запустить производство "Спутника V"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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