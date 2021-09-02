В США могут начать производство "Спутника V" для поставок в третьи страны

Фармацевтические компании Соединённых Штатов ведут переговоры о возможности производства вакцины против ковида "Спутник V" с целью её экспорта в третьи страны. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

"Мы вчера встречались с представителем РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. Лайфа), их большой проект "Спутник V", он всё больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признаёт "Спутник V", но для экспорта в третьи страны", — сказал он в интервью РИА "Новости" на полях Восточного экономического форума.

Он отметил, что в том числе ведутся переговоры с американскими компаниями по производству российского препарата "Спутник V".