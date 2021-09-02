В США могут начать производство "Спутника V" для поставок в третьи страны
Глава Американской торговой палаты в РФ отметил, что российский препарат всё больше получает международное признание.
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Фармацевтические компании Соединённых Штатов ведут переговоры о возможности производства вакцины против ковида "Спутник V" с целью её экспорта в третьи страны. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.
"Мы вчера встречались с представителем РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. Лайфа), их большой проект "Спутник V", он всё больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признаёт "Спутник V", но для экспорта в третьи страны", — сказал он в интервью РИА "Новости" на полях Восточного экономического форума.
Он отметил, что в том числе ведутся переговоры с американскими компаниями по производству российского препарата "Спутник V".
Напомним, сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины: "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Кроме того, ранее стало известно о возможной регистрации в августе нового препарата "Эпиваккорона-Н", разработанного новосибирским центром "Вектор". А в сентябре могут начаться клинические испытания вакцины под названием "Бетувакс-ков-2", разработанной биотехнологической компанией "Институт стволовых клеток человека".
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