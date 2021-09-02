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"Аль-Каида" присоединилась к талибам в борьбе с афганским сопротивлением

Ранее отмечалось, что радикалы развернули полномасштабную военную операцию против повстанцев.

2 сентября, 10:20
<p>Фото © AP / ТАСС / Khwaja Tawfiq Sediqi</p>

Фото © AP / ТАСС / Khwaja Tawfiq Sediqi

Террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к радикалам из "Талибана"* в борьбе за последнюю неподконтрольную вторым провинцию Афганистана Панджшер. Об этом заявили представители сил сопротивления, которые сконцентрировались в регионе.

"Аль-Каида" присоединилась к талибам, чтобы бороться против Фронта сопротивления Афганистана. США отступили, история повторяется", — говорится в заявлении фронта в "Твиттере".

Командир сопротивления в Панджшере рассказал Лайфу о победе в ожесточённом бою с талибами

Командир сопротивления в Панджшере рассказал Лайфу о победе в ожесточённом бою с талибами

Напомним, что после объявления о захвате власти в Афганистане талибами Панджшер остался единственным регионом страны, на который власть радикального движения не распространяется. Сообщалось, что ранее радикалы предложили лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду добровольно сдаться боевикам, однако тот отказался передать контроль над провинцией. В результате талибы объявили о начале масштабной военной операции против сопротивления в Панджшере.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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