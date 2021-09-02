"Аль-Каида" присоединилась к талибам в борьбе с афганским сопротивлением

Террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к радикалам из "Талибана"* в борьбе за последнюю неподконтрольную вторым провинцию Афганистана Панджшер. Об этом заявили представители сил сопротивления, которые сконцентрировались в регионе.

"Аль-Каида" присоединилась к талибам, чтобы бороться против Фронта сопротивления Афганистана. США отступили, история повторяется", — говорится в заявлении фронта в "Твиттере".

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.