"Аль-Каида" присоединилась к талибам в борьбе с афганским сопротивлением
Ранее отмечалось, что радикалы развернули полномасштабную военную операцию против повстанцев.
Фото © AP / ТАСС / Khwaja Tawfiq Sediqi
Террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к радикалам из "Талибана"* в борьбе за последнюю неподконтрольную вторым провинцию Афганистана Панджшер. Об этом заявили представители сил сопротивления, которые сконцентрировались в регионе.
"Аль-Каида" присоединилась к талибам, чтобы бороться против Фронта сопротивления Афганистана. США отступили, история повторяется", — говорится в заявлении фронта в "Твиттере".
Напомним, что после объявления о захвате власти в Афганистане талибами Панджшер остался единственным регионом страны, на который власть радикального движения не распространяется. Сообщалось, что ранее радикалы предложили лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду добровольно сдаться боевикам, однако тот отказался передать контроль над провинцией. В результате талибы объявили о начале масштабной военной операции против сопротивления в Панджшере.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0