Военные США предупреждают, что Америку ждут теракты в формате 9/11 После провала в Афганистане американские военные хотят скинуть главу Пентагона Ллойда Остина, эксперты полагают, что если Байден не сдаст своего министра, то может не досидеть до конца срока. 1 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / DPA / Hubert Boesl

87 экс-генералов и адмиралов призвали уйти в отставку министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил генерала Марка Милли, обвинив их в преступной халатности при выводе войск из Афганистана. Согласно предварительной оценке отставников, "около 15 тыс. американцев застряли в опасных районах вместе с 25 тыс. афганских граждан, которые поддерживали американские войска".

Ллойд Джеймс Остин. Фото © wikipedia

План Байдена предполагал быстрый вывод, закрытие важной для армии США базы Баграм. Военные обвиняют в некомпетентности советников Верховного главнокомандующего (президента), то есть Остина и Милли, которые вместо того, чтобы возразить против заведомо провального отступления и предложить более разумный вариант или уйти в отставку, согласились с преступным сценарием. В письме экс-генералы также предупреждают руководство и элиты США о последствиях произошедшей катастрофы.

Силы США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане. Фото © ТАСС/АР

Смерти и пытки афганцев уже начались и приведут к человеческой трагедии огромных масштабов. Потеря современной военной техники и снаряжения на миллиарды долларов, попавшей в руки наших врагов, является катастрофой. Ущерб репутации США неописуем. Теперь в течение многих лет нас будут рассматривать как ненадёжного партнёра по любому многонациональному соглашению или операции. Доверию к Соединённым Штатам нанесён непоправимый ущерб Открытое письмо отставных генералов и адмиралов США

Китай, Россия, Пакистан, Иран, Северная Корея признаны в этой ситуации выигравшими странами. А террористы благодаря оружию, брошенному американской армией в Афганистане на S85 млрд долларов, смогут легко проникнуть в Соединенные Штаты, например, через открытую с Мексикой границу, более того военные опасаются серьезных терактов в Америке.

Приглашение на казнь

Подобные прецеденты были и раньше, но кроме публичной риторики, действий, приводящих к отставке, не происходило. Такие публикации имеют резонанс. Изобразить уход, а не беспорядочное бегство американцев из Афганистана у демократов уже не получится. Внутриполитическая борьба благодаря такому письму только обостряется. Они действительно говорят правду. Они говорят, что последствия катастрофы будут проявляться в течение десятков лет, аукаться американцам, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— В Сети уже пытались представить ситуацию так, что вывод войск из Вьетнама равноценен выходу из Афганистана, но это не так. Вьетнамцы получили огромное количество американской техники, но только в качестве трофеев с полей сражения, талибам же достались смертоносные продукты американского ВПК на миллиарды долларов бесплатно. Крупнейшая авиабаза Баграм, которую построили американцы и в которой могли сидеть до бесконечности, — вся база верх инженерного искусства США. Там было всё для того, чтобы выдержать длительную осаду, к тому же авиадром способен принимать тяжёлые транспортные самолёты, такие как Lockheed C-5 Galaxy. Сомнения добавила и странная заминка, когда на оставленную базу зашёл "Талибан"* вместо правительственной армии Кабула. Счётная палата заявила о потере 85 млрд долларов, — напоминает Леонков.

Всем известно, что "Талибан"* связан с "Аль-Каидой"*, сказки талибов, что они будто бы враги с ИГИЛ*, не имеют под собой основы. Когда "Талибан"* заходил в провинции, то из тюрем освобождали игиловских боевиков, а также их полевых командиров. При этом никаких репрессий к освобождённым не применялось, и они вливались в ряды "Талибана"*. То есть три террористических организации на территории Афганистана со всеми своими сетями переправки оружия, людей, взрывчатки неожиданно получают современное вооружение. Где теперь могут оказаться переносные зенитные комплексы, вопрос к спецслужбам многих государств, у которых появилась новая головная боль. Потому что, если эти системы окажутся в Европе и собьют гражданский самолёт, то те террористические угрозы, которые с трудом пережил материк, окажутся цветочками. Это приведёт к определённым хаотическим явлениям. Международный терроризм с комплексами ПЗРК становится очень опасным для всего мира. А возвращение терактов для самой Америки в формате 9/11 могут стать делом ближайшего будущего, ведь Аль-Каиду расстояния не пугают Алексей Леонков Военный эксперт

Предвыборное закулисье

Военные элиты находятся в деморализованном состоянии и требуют отставки министра, так как не могут потребовать отставки президента. Хотя вряд ли дело дойдёт до импичмента президенту. За письмом последует серия слушаний в разных комитетах конгресса — разведки, по военным делам. Если не последует приказа об увольнении Остина или он сам не напишет заявление об уходе, то парламентарии начнут расследование. Потому что администрации нужно сбросить свой антирейтинг. Байдену придётся найти виноватого за техническую сторону вопроса. Судя по его выступлениям, он не хотел бы никого увольнять. Он акцентировал финансовые потери, объясняя американцам, что "мы тратили 300 млн долларов ежедневно", добавив, что "100 тыс. человек эвакуированы за 11 дней", которые должны были, по его расчётам, психологически эти человеческие жертвы перевесить. Однако республиканцы попытаются на этом сыграть, чтобы отнять очки у Байдена Максим Сучков Политолог

— Дело в том, что сейчас республиканцы хотят начать в конгрессе расследование в палате представителей. Демократы опасаются развития такого сценария, поэтому выступление Байдена было хитрым, в том смысле что Афганистан, как перевёрнутая страница, положите в досье и забудьте, — объясняет политолог Владимир Васильев закулисную борьбу накануне предварительных выборов следующего года.

Он напомнил, что отставки импичментом, которой пугают республиканцы, в истории США не было ни разу. Единственный президент, который ушёл с поста под угрозой импичмента в вязи с Уотергейтским скандалом, был Ричард Никсон. Он постепенно сдал своих людей, начав с вице-президента, а в августе 1974-го добровольно ушёл с поста сам, не дожидаясь импичмента. Прецедентов, когда президент США брал на себя ответственность, а исполнители оставались на своих местах, нет. Предыдущие попытки импичмента Трампу провалились потому, что сенат, принадлежавший республиканцам, был заблокирован.

Теоретически ситуация, при которой Байден может заявить, что он никуда не уйдёт и не сдаст своего министра, Совнацбез может грозить ему подножкой своих же. В этом случае Камалу Харрис попросят использовать 25-ю статью и заявить, что президент недееспособен. Но пока окружение Байдена против его ухода Владимир Васильев Политолог, Институт США и Канады

По мнению эксперта, ответственность за Афганистан повесят на руководство Пентагона, потому что это военная часть операции и Госдеп имел лишь косвенное отношение. Полная картина развернётся в ближайшие дни, всё будет зависеть от хода расследования конгресса.