Газовый голод останавливает в Европе заводы, а политики Германии собираются запретить "Северный поток – 2" Риторика накануне выборов в Парламент Германии способна спровоцировать газовую войну между крупным бизнесом и новым Правительством ФРГ, в случае если такие обещания будут выполнены. 20 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

Немецкие политики перед выборами в парламент обещают пересмотреть соглашение по "Северному потоку – 2", но это вызовет газовую войну между крупным бизнесом и государством, считают эксперты. А к этому не готовы не только в ФРГ, но и во всей Европе, которая уже начинает останавливать производства.

Новый состав Правительства Германии может пересмотреть соглашения, заключённые с Россией по проекту "Северный поток – 2". Об этом заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф. По его мнению, после осенних выборов в немецкий парламент, которые состоятся 26 сентября 2021 года, к власти могут прийти представители партии "Зелёные", которые сейчас, согласно общественным опросам, занимают второе место. И после этого, заключает немецкий эксперт, вероятно, возникнут трудности с поставками природного газа. И даже в случае если "Зелёные" не возглавят коалицию, то всё равно произойдёт пересмотр всей энергетической политики ФРГ, заявил он.

Однако на современном фоне подобные реляции ставят в тупик экспертов энергетического рынка. Европа сталкивается с нехваткой энергии, и крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. предупреждает, что промышленным компаниям придётся ограничить потребление газа. Запасы находятся на минимально низком уровне практически за более чем десять лет, при том что вот-вот начнётся отопительный сезон. Считается, что снять напряжённость на рынке поможет дополнительное поступление газа из России в следующем месяце. По сообщению СМИ, энергоёмкие производства на континенте уже вынуждены сокращать производство. Так пришлось поступить производителю удобрений Yara International ASA из Норвегии. В Великобритании закрыты два аналогичных завода.

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Эксперт Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что в случае пересмотра соглашения по "Северному потоку – 2" немецкий бизнес начнёт войну с собственным правительством и обратится в суд по защите инвестиций. По его словам, в умах среднего немецкого избирателя запуск российско-германского проекта связан со снижением цены на газ. А между тем в Германии самая дорогая электроэнергия в мире — что для производств, что для домохозяйств.

— Газ в Германии сейчас проигрывает межтопливную конкуренцию в области электрогенерации углю. Происходит ренессанс угля, кризис обостряется на фоне снижения производства энергии на ветряных электростанциях. Всё это в совокупности разогревает тревожные настроения в обществе. Высказывание немецкого политика звучит нелепо. Потому что принцип власти — её непрерывность. Оттого что у вас избирается новый канцлер, подобного рода проекты, носящие межгосударственный стратегический характер, не отменяются, и не пересматриваются, и тем более не зарываются в землю. Особенно с учётом того, что в проекте участвуют две крупнейшие энергетические компании, которые с огромным интересом отнесутся к любой перспективе того, что новое Правительство Германии скажет, что, к примеру, решило что-то запретить, — рассказал Александр Фролов.

Эксперт уверен, что после того, как немецкие компании выяснят, на каком основании правительство хочет пересмотреть соглашение, они пойдут в суд и воспользуются европейским законодательством, которое защищает инвестиции крупных компаний от неблагоприятных действий государств, если они попытаются задним числом пересмотреть условия вложения средств, что приведут к ухудшению инвестиционных показателей проекта.

Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

Александр Фролов отметил, что СП-2 — это не результат межправительственных соглашений, а итог действий коммерческих структур, которые прошли все необходимые процедуры согласования, в том числе у немецких регуляторов, выдавших необходимые разрешения на реализацию этого проекта. "Если предполагается, что немецкий регулятор ошибся, так почему же вы, друзья, не подаёте в суд?" — задаётся вопросом эксперт.

Политолог Алексей Мартынов считает, что за неделю до выборов в немецкий парламент тема русского газа используется для оказания давления на избирательную кампанию.

— Для того чтобы затеять подобный процесс, "Зелёным" нужно прийти к полноте власти, а речи о том, что они самостоятельно сформируют правительство, сегодня не идёт. В любом случае будет коалиция, это заявление рассчитано на то, чтобы оказать давление на избирательную кампанию. Они продолжают играть на теме "Северного потока – 2", подобную моду заложили в предыдущие выборы в США, и с тех пор этот тренд уверенно укоренился в европейских странах, где одна из магистральных тем всех электоральных процедур — Россия, — отметил Мартынов.

Избранные по результатам голосования в конце сентября депутаты бундестага XX созыва выберут нового федерального канцлера. На эту роль претендуют три кандидата: преемник Меркель Армин Лашет от Христианско-демократического союза (ХДС), политик Олаф Шольц от Социал-демократической партии Германии и Анналена Бербок от "Зелёных".

— Заявлений от официальных представителей правительства нет, вряд ли они появятся сразу после выборов. Кандидаты в канцлеры подобных заявлений не делали. Более того, они заявляли о приверженности курсу Меркель в вопросе энергобезопасности Германии. Да и чисто физически вменяемых альтернатив российскому газу — сопоставимых по объёму и цене — у Германии нет. Но если вдруг нечто подобное всё же произойдёт, то никаких особых мер предпринимать не нужно, оставшись без газа, они накажут себя сами — как немецкую промышленность, так и собственное население, — объяснил политолог Александр Роджерс.

"Северный поток – 2" может утолить газовый голод Европы, и никакие сделки в ближайшие десятилетия не смогут компенсировать русский газ. Слишком узкий коридор манёвров остаётся у западных политиков, и все попытки США устроить газовую войну правительств на континенте обречены на неудачу. Именно поэтому оккупационная власть Украины сейчас мечется в поисках выхода из штиля, но, похоже, российско-европейских бизнес поставил точку в этом вопросе.

Авторы Елена Стафеева