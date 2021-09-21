Назад в СССР: Почему в Марий Эл пропал хлеб Выяснилось, что виной всему не ремонт, которым объясняла нехватку продукта местная власть, а поставщики, которые захотели поднять цены, на что не соглашались торговые сети. 21 сентября, 20:08 Фото © ТАСС / Alex Lentati / London News Pictures via ZUMA Wire

В Йошкар-Оле — столице Марий Эл — жители города стали постить в соцсетях фотографии пустующих хлебных полок, люди перешли на баранки и сушки. Магазины с пустыми полками не могли объяснить дефицита продукта. Поначалу в республиканском Минсельхозе заверили, что ситуация зависит от соседней Чувашии, которая ведёт на производственной линии по выпечке хлеба в Чебоксарах ремонт, отсюда и перебои с доставкой. Местные жители не могут приобрести хлеба не только в сетевых торговых точках, но и в частных маленьких пекарнях. В то время как завозные хлебобулочные изделия составляют в супермаркетах региона лишь 30%.

В Минпромторговли было обещано увеличить отгрузки с других хлебозаводов и обеспечить население хлебом. Оказалось, что причина не только в ремонте.

— Остро стоял вопрос с ценообразованием, потому что поставщики хотели договориться с торговыми сетями о повышении цен, что для них оказалось неприемлемым. В то же время был остановлен конвейер на профилактические работы. В ближайшие день-два проблем не будет. Уверяю жителей республики, что республику мы полностью обеспечим хлебобулочными изделиями, — сообщил местным СМИ сегодня министр промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл Станислав Крылов.

Фото © Марийская правда

Сейчас профильное ведомство обещает горожанам, что сможет возместить необходимую линейку хлебобулочных изделий продукцией местных производителей. Для этого местные пекарни начнут работу в авральном режиме. Министр подчеркнул, что ведомство не позволит поднимать цены на хлеб. — Здесь нет политической подоплёки, просто так бывает: кто-то пытается повысить цены, кто-то против. Если кто-то уходит с рынка, эту нишу занимают другие производители, — отметил он.

— Кризис с хлебом долгосрочным быть не может. Дело в том, что хлеб — продукт короткого срока хранения. В большинстве других регионов производства находятся в пределах их территории. Подобные явления локальны. Бизнес заинтересован в заработке, и все конфликты не играют в пользу таких производителей. Можно сделать так, что другие производства возьмут большую нагрузку. В данном случае рыночные механизмы срабатывают быстро с учётом того, что организовать выпечку хлеба несложно, — считает доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков.

По его словам, мы уже наблюдали, как производители пытаются сыграть на слухах и какой-то мистической неопределённости в головах у граждан — можно вспомнить пандемию и необоснованное повышение цен на гречку. Но сейчас достаточно быстро ситуацию берёт под контроль правительство, и никакой бизнес не заинтересован привлекать к себе внимания. — Начнутся проверки, антимонопольное ведомство поднаторело в пресечении необоснованного повышения цен. Тем более когда речь идёт о товарах первой необходимости, — пояснил эксперт.

Авторы Елена Стафеева