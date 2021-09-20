Цены на гречку в России впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограмм

Розничные цены на гречку этим летом обновили 10-летний максимум. Крупа стоила больше, чем весной 2020-го, когда её активно скупали в преддверии карантина. Однако в Минсельхозе заверили, что дефицита данного продукта не будет.

По данным РБК, цены на гречку в магазинах летом 2021 года выросли до рекордного за последние десять лет уровня. Уже в августе 2021 года один килограмм гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 рубля. Последний раз цены превышали данную отметку лишь в 2011 году: в мае того года она подорожала до 112 рублей за один килограмм.

В прошлом году был зафиксирован ажиотажный спрос на гречку. Поводом стала пандемия ковида. Уже в марте 2020-го россияне скупали в магазинах крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции. Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле цена выросла год к году в 1,8 раза, до 87 рублей за один килограмм.