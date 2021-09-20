"Напряжения чувствовать не буду": Карпин рассказал, будут ли у него проблемы в случае вызова Дзюбы в сборную
Фото © ТАСС / Красильников Станислав / EPA / Friedemann Vogel / POOL
8 октября Россия сыграет дома со Словакией, а 11 октября встретится на выезде со Словенией.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что не будет чувствовать напряжения в случае вызова в национальную команду нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Об этом он заявил в интервью "Спорт-Экспрессу".
На прошлой неделе Карпин признался, что у него есть конфликт с Дзюбой. Разногласия между ними начались в 2009 году, тогда специалист возглавлял московский "Спартак", а нападающий играл за красно-белых.
"Буду ли чувствовать напряжение в случае вызова Дзюбы? Вы будете чувствовать напряжение. Я — нет", — отметил Карпин.
В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Восьмого числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.
- "Скорбим всей страной": Сборная России по футболу обратилась к родным погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете
- "Это будет форс-мажор": Карпин рассказал, может ли Фернандес вернуться в сборную России
- "Давайте водки дадим им ещё": Карпин рассказал, что запретил футболистам сборной России пить пиво после матчей