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"Напряжения чувствовать не буду": Карпин рассказал, будут ли у него проблемы в случае вызова Дзюбы в сборную

8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го числа сыграет на выезде со Словенией.

20 сентября, 08:57
<p>Фото © ТАСС / Красильников Станислав / EPA / Friedemann Vogel / POOL</p>

Фото © ТАСС / Красильников Станислав / EPA / Friedemann Vogel / POOL

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что не будет чувствовать напряжения в случае вызова в национальную команду нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Об этом он заявил в интервью "Спорт-Экспрессу".

На прошлой неделе Карпин признался, что у него есть конфликт с Дзюбой. Разногласия между ними начались в 2009 году, тогда специалист возглавлял московский "Спартак", а нападающий играл за красно-белых.

"Буду ли чувствовать напряжение в случае вызова Дзюбы? Вы будете чувствовать напряжение. Я — нет", отметил Карпин.

"Я тебя загною": Вспоминаем конфликт Карпина и Дзюбы

"Я тебя загною": Вспоминаем конфликт Карпина и Дзюбы

В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Восьмого числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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