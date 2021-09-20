"Напряжения чувствовать не буду": Карпин рассказал, будут ли у него проблемы в случае вызова Дзюбы в сборную

8 октября Россия сыграет дома со Словакией, а 11 октября встретится на выезде со Словенией.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что не будет чувствовать напряжения в случае вызова в национальную команду нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Об этом он заявил в интервью "Спорт-Экспрессу".

На прошлой неделе Карпин признался, что у него есть конфликт с Дзюбой. Разногласия между ними начались в 2009 году, тогда специалист возглавлял московский "Спартак", а нападающий играл за красно-белых.

"Буду ли чувствовать напряжение в случае вызова Дзюбы? Вы будете чувствовать напряжение. Я — нет", — отметил Карпин.