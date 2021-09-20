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Регион
Опубликовано 20 сентября 2021, 08:57

"Напряжения чувствовать не буду": Карпин рассказал, будут ли у него проблемы в случае вызова Дзюбы в сборную

Фото © ТАСС / Красильников Станислав / EPA / Friedemann Vogel / POOL

Фото © ТАСС / Красильников Станислав / EPA / Friedemann Vogel / POOL

8 октября Россия сыграет дома со Словакией, а 11 октября встретится на выезде со Словенией.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что не будет чувствовать напряжения в случае вызова в национальную команду нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Об этом он заявил в интервью "Спорт-Экспрессу".

На прошлой неделе Карпин признался, что у него есть конфликт с Дзюбой. Разногласия между ними начались в 2009 году, тогда специалист возглавлял московский "Спартак", а нападающий играл за красно-белых.

"Буду ли чувствовать напряжение в случае вызова Дзюбы? Вы будете чувствовать напряжение. Я — нет", отметил Карпин.

Вспоминаем конфликт Карпина и Дзюбы
Вспоминаем конфликт Карпина и Дзюбы

В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Восьмого числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.

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Роман Фейгин
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