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"Скорбим всей страной": Сборная России по футболу обратилась к родным погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете

По последним данным, в результате инцидента погибло восемь человек.

20 сентября, 08:36

Фото © LIFE

Сборная России по футболу выразила соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Инцидент произошёл утром в понедельник, 20 сентября. По последним данным, в результате происшествия погибло девять человек.

"Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в пермском университете. Скорбим вместе со всей страной", — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Число погибших в результате стрельбы в пермском университете увеличилось до 9

Число погибших в результате стрельбы в пермском университете увеличилось до 9

Ранее Лайф сообщал, что около 11 часов утра неизвестный проник на территорию кампуса Пермского госуниверситета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Все службы города и университета привели в готовность.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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