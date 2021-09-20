"Скорбим всей страной": Сборная России по футболу обратилась к родным погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете
По последним данным, в результате инцидента погибло восемь человек.
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Сборная России по футболу выразила соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Инцидент произошёл утром в понедельник, 20 сентября. По последним данным, в результате происшествия погибло девять человек.
"Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в пермском университете. Скорбим вместе со всей страной", — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Ранее Лайф сообщал, что около 11 часов утра неизвестный проник на территорию кампуса Пермского госуниверситета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Все службы города и университета привели в готовность.
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