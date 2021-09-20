Сборная России по футболу выразила соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Инцидент произошёл утром в понедельник, 20 сентября. По последним данным, в результате происшествия погибло девять человек.

"Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в пермском университете. Скорбим вместе со всей страной", — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.