Пермский университет сообщил о четырёх пострадавших в результате стрельбы

Пермский госуниверситет, где ранее очевидцы сообщили о стрельбе, подтвердил информацию и заявил о четырёх пострадавших.

"Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность", — говорится в сообщении.

Занятия в вузе отменены.