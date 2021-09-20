Пермский университет сообщил о четырёх пострадавших в результате стрельбы
В вузе рассказали, что на территорию кампуса проник неизвестный с травматическим оружием.
Фото © Соцсети
Пермский госуниверситет, где ранее очевидцы сообщили о стрельбе, подтвердил информацию и заявил о четырёх пострадавших.
"Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность", — говорится в сообщении.
Занятия в вузе отменены.
Напомним, ранее очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). На кадрах, распространившихся в соцсетях, студенты покидают помещение через окна. На странице вуза в соцсети предупредили об опасности и просили учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях.
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