В Сети появилось видео с вооружённым мужчиной, который заходит в пермский университет
Ранее в соцсетях вуза появилось сообщение с просьбой к ученикам и преподавателям закрыться в аудиториях.
Вооружённый мужчина заходит в Пермский государственный университет. Видео © Соцсети
Появилось видео того, как, предположительно, стрелок заходит в Пермский государственный университет.
На кадрах видно, как мужчина, полностью одетый в чёрную одежду и каску, идёт в сторону здания с оружием в руках и делает выстрел. После этого ролик обрывается.
Как сообщал Лайф, на странице вуза в соцсети предупреждают об опасности и просят учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях.
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