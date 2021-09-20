НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Сети появилось видео с вооружённым мужчиной, который заходит в пермский университет

Ранее в соцсетях вуза появилось сообщение с просьбой к ученикам и преподавателям закрыться в аудиториях.

20 сентября, 07:05

Вооружённый мужчина заходит в Пермский государственный университет. Видео © Соцсети

Появилось видео того, как, предположительно, стрелок заходит в Пермский государственный университет.

На кадрах видно, как мужчина, полностью одетый в чёрную одежду и каску, идёт в сторону здания с оружием в руках и делает выстрел. После этого ролик обрывается.

Как сообщал Лайф, на странице вуза в соцсети предупреждают об опасности и просят учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

СК подтвердил данные о пяти погибших при стрельбе в Пермском университете

сегодня в 07:53

"Давайте водки дадим им ещё": Карпин рассказал, что запретил футболистам сборной России пить пиво после матчей

сегодня в 07:58

Пациентка девять лет ходила к гинекологу, не подозревая, что он её настоящий отец

сегодня в 07:56
Life

Пермский госуниверситет удалил сообщение о ликвидации стрелка

сегодня в 07:53

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в пермском университете

сегодня в 07:40

Новости партнеров

Layer 1