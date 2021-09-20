В Сети появилось видео с вооружённым мужчиной, который заходит в пермский университет

Вооружённый мужчина заходит в Пермский государственный университет. Видео © Соцсети

Появилось видео того, как, предположительно, стрелок заходит в Пермский государственный университет.

На кадрах видно, как мужчина, полностью одетый в чёрную одежду и каску, идёт в сторону здания с оружием в руках и делает выстрел. После этого ролик обрывается.