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Володин лидирует на выборах в своём округе после обработки 91% протоколов

По предварительным данным, спикер нижней палаты парламента получает более 72% голосов.

20 сентября, 06:51
<p>Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль</p>

Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль

Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин предварительно побеждает по итогам обработки 91,6% протоколов. Такие данные приводит информационный центр ЦИК.

К настоящему моменту Володин набирает 72,98% голосов в Саратовском одномандатном округе № 163.

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Ранее Лайф писал, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки более половины протоколов получает 99,63% голосов на выборах руководителя региона.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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