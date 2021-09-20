Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября 2021, 09:51

Володин лидирует на выборах в своём округе после обработки 91% протоколов

Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль

Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль

По предварительным данным, спикер нижней палаты парламента получает более 72% голосов.

Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин, предварительно, побеждает по итогам обработки 91,6% протоколов. Такие данные приводит информационный центр ЦИК.

К настоящему моменту Володин набирает 72,98% голосов в Саратовском одномандатном округе № 163.

Турчак раскрыл секрет успеха "Единой России"
Турчак раскрыл секрет успеха "Единой России"

Ранее Лайф писал, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки более половины протоколов получает 99,63% голосов на выборах руководителя региона.

BannerImage
Роман Имполитов
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar