Володин лидирует на выборах в своём округе после обработки 91% протоколов
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По предварительным данным, спикер нижней палаты парламента получает более 72% голосов.
Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин, предварительно, побеждает по итогам обработки 91,6% протоколов. Такие данные приводит информационный центр ЦИК.
К настоящему моменту Володин набирает 72,98% голосов в Саратовском одномандатном округе № 163.
Ранее Лайф писал, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки более половины протоколов получает 99,63% голосов на выборах руководителя региона.