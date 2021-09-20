Володин лидирует на выборах в своём округе после обработки 91% протоколов

Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин предварительно побеждает по итогам обработки 91,6% протоколов. Такие данные приводит информационный центр ЦИК.

К настоящему моменту Володин набирает 72,98% голосов в Саратовском одномандатном округе № 163.

Ранее Лайф писал, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки более половины протоколов получает 99,63% голосов на выборах руководителя региона.