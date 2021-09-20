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Турчак: "Единая Россия" одержала чистую и убедительную победу на выборах

По состоянию на восемь часов утра кандидаты от партии лидируют в 195 одномандатных округах.

20 сентября, 06:38

Турчак назвал прошедшие выборы самыми прозрачными. Видео © LIFE

Выборы в Госдуму в 2021 году были самыми прозрачными, и "Единая Россия" победила в честной конкурентной борьбе, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Об этом он заявил на брифинге по предварительным итогам голосования.

"Хочу поблагодарить всех избирателей, кто отдал свой голос за "Единую Россию". Это большое доверие и не менее большая ответственность. Хочу поблагодарить и тех, кто голосовал за другие партии, мы с уважением относимся к вашему выбору", — добавил он.

Турчак сообщил, что по состоянию на восемь утра кандидаты "Единой России" побеждают в 195 одномандатных округах и по спискам партия набирает более 48% голосов. При этом ожидается, что состав фракции ЕР в Госдуме обновится более чем на половину.

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Ранее Лайф писал о том, что "Единая Россия" вновь получила конституционное большинство в Госдуме. Ещё четыре партии продолжают борьбу за право пройти в нижнюю палату парламента.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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