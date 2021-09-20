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Кадыров набрал 99,63% голосов на выборах в Чечне после обработки 53% протоколов

Его оппоненты от партий "Справедливая Россия — За правду" и КПРФ получили по 0,19% и 0,15% голосов соответственно.

20 сентября, 06:28
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина </p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 53,28% протоколов получает 99,63% голосов на выборах руководителя региона. Такие данные приводит информационный центр ЦИК.

Отмечается, что кандидат от партии "Справедливая Россия — За правду" на данный момент получает 0,19% голосов, от КПРФ — 0,15%.

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Ранее Лайф писал, что в Мордовии на выборах руководителя региона, предварительно, побеждает врио главы республики Артём Здунов, набирая 78,4% голосов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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