Кадыров набрал 99,63% голосов на выборах в Чечне после обработки 53% протоколов
Его оппоненты от партий "Справедливая Россия — За правду" и КПРФ получили по 0,19% и 0,15% голосов соответственно.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 53,28% протоколов получает 99,63% голосов на выборах руководителя региона. Такие данные приводит информационный центр ЦИК.
Отмечается, что кандидат от партии "Справедливая Россия — За правду" на данный момент получает 0,19% голосов, от КПРФ — 0,15%.
Ранее Лайф писал, что в Мордовии на выборах руководителя региона, предварительно, побеждает врио главы республики Артём Здунов, набирая 78,4% голосов.
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