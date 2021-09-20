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В Мордовии на выборах лидирует врио главы региона Здунов

Политик значительно обогнал своих оппонентов из ЛДПР и Партии пенсионеров.

20 сентября, 05:23
<p>Артём Здунов. Фото © ТАСС / Владимир Гердо </p>

Артём Здунов. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

По результатам обработки 86% протоколов временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя региона. Такие данные приводит облизбирком.

"Обработано 86% протоколов. За Здунова — 78,4% голосов, Кузякин [от КПРФ набирает] — 11,4% голосов, Тюрин [от ЛДПР] — 6%, Лемкин [от Партии пенсионеров] — 2,65%", — сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК республики.

Врио главы Белгородской области Гладков побеждает на выборах

Врио главы Белгородской области Гладков побеждает на выборах

Ранее Лайф писал, что в Ульяновской области, по данным пресс-службы местного избиркома, наибольший процент голосов набирает действующий врио региона Алексей Русских. Аналогичная ситуация и в Пензенской области, где победу на выборах одержал врио руководителя администрации Олег Мельниченко.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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