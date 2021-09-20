В Мордовии на выборах лидирует врио главы региона Здунов

По результатам обработки 86% протоколов временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя региона. Такие данные приводит облизбирком.

"Обработано 86% протоколов. За Здунова — 78,4% голосов, Кузякин [от КПРФ набирает] — 11,4% голосов, Тюрин [от ЛДПР] — 6%, Лемкин [от Партии пенсионеров] — 2,65%", — сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК республики.