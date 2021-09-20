Врио главы Белгородской области Гладков побеждает на выборах

После обработки 99,29% протоколов врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, представитель "Единой России", побеждает на выборах главы региона, набирая 78,82% голосов. Об этом сообщил ТАСС глава избиркома Игорь Лазарев.

"Введено [в систему] протоколов 99,29%. Гладков Вячеслав Владимирович ("Единая Россия") — 78,82%", — сказал Лазарев.

С 9,92% голосов избирателей на втором месте идёт первый секретарь комитета Белгородского городского отделения КПРФ Кирилл Скачко. Третье место занимает директор ЗАО "Аспектцентр" Юрий Осетров, представитель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", у него 2,9% голосов. Столько же набирает и председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Абельмазов.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% голосов плюс один голос.

Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин назначил Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. Тот прежде занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, ещё раньше был вице-губернатором Севастополя.

Ранее Лайф сообщал, что в первом туре на выборах главы Хабаровского края побеждает Михаил Дегтярёв.