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Врио главы Белгородской области Гладков побеждает на выборах

На втором месте с большим отрывом от лидера представитель КПРФ Кирилл Скачко, набравший 9,92%.

20 сентября, 04:05
<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/gladkov_vv?z=photo639631882_457239024/album639631882_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Вячеслав Гладков</a></p>

Фото © VK / Вячеслав Гладков

После обработки 99,29% протоколов врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, представитель "Единой России", побеждает на выборах главы региона, набирая 78,82% голосов. Об этом сообщил ТАСС глава избиркома Игорь Лазарев.

"Введено [в систему] протоколов 99,29%. Гладков Вячеслав Владимирович ("Единая Россия")78,82%", — сказал Лазарев.

С 9,92% голосов избирателей на втором месте идёт первый секретарь комитета Белгородского городского отделения КПРФ Кирилл Скачко. Третье место занимает директор ЗАО "Аспектцентр" Юрий Осетров, представитель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", у него 2,9% голосов. Столько же набирает и председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Абельмазов.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% голосов плюс один голос.

Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин назначил Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. Тот прежде занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, ещё раньше был вице-губернатором Севастополя.

Пять партий преодолевают порог прохождения в ГД по итогам обработки 50% голосов

Пять партий преодолевают порог прохождения в ГД по итогам обработки 50% голосов

Ранее Лайф сообщал, что в первом туре на выборах главы Хабаровского края побеждает Михаил Дегтярёв.

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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