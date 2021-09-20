Сообщения о "малоизученности" респираторно-синцитиального вируса (RSV), который якобы стал активно распространяться среди детей, не являются правдивыми. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Вирус давно известен и не так страшен, как его описывают в вышедшем ранее материале Би-би-си, отметила эксперт.

"Ничего чудовищного или необычного не происходит, заявления [о том, что вирус малоизучен,] просто страшилки. Вирус изучен прекрасно", — рассказала Попович в интервью РБК.

По её словам, говорить о том, что RSV сегодня более патогенен, чем раньше, не стоит. Более того, его стало проще выявить из-за ПЦР-тестов. Специалист объяснила, что, хотя чаще всего респираторно-синцитиальными вирусами болеют дети, риск заразиться есть и у взрослых, просто они, как правило, легко переносят эту болезнь.

Доктор медицинских наук Николай Малышев с коллегой вполне согласен. По словам медика, RSV поражает дыхательные пути, похож на бронхиальную астму. А способы защиты от этого вируса аналогичны тем, которые используются против ОРВИ.

"Он давно известен, встречается чаще всего у детей. Это респираторный вирус, который может вызывать поражение верхних дыхательных путей, лёгких", — отметил Малышев.