Названы лауреаты кинопремии Emmy – 2021
Жюри среди прочих отметило такие работы, как "Корона", "Тед Лассо" и "Ход королевы".
Кадр из телесериала "Корона"
Исполнители роли королевы Елизаветы II и её сына, принца Чарльза, в телесериале "Корона" Оливия Колман и Джош О'Коннор получили награды Emmy в номинациях "Лучшая актриса…" и "Лучший актёр в драматическом телесериале". "Корона" также принесла создателям награды за лучшую режиссуру и сценарий.
А "Тед Лассо" удостоен премии как лучший комедийный сериал. Исполнитель главной роли Джейсон Судейкис получил награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале. Награду в номинации за лучший мини-сериал забрала семисерийная картина "Ход королевы".
Отметим, что фурор на Emmy в 2019 году произвёл телесериал "Игра престолов". Тогда он получил сразу десять наград.
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