Названы лауреаты кинопремии Emmy – 2021

Исполнители роли королевы Елизаветы II и её сына, принца Чарльза, в телесериале "Корона" Оливия Колман и Джош О'Коннор получили награды Emmy в номинациях "Лучшая актриса…" и "Лучший актёр в драматическом телесериале". "Корона" также принесла создателям награды за лучшую режиссуру и сценарий.

А "Тед Лассо" удостоен премии как лучший комедийный сериал. Исполнитель главной роли Джейсон Судейкис получил награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале. Награду в номинации за лучший мини-сериал забрала семисерийная картина "Ход королевы".