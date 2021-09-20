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Названы лауреаты кинопремии Emmy – 2021

Жюри среди прочих отметило такие работы, как "Корона", "Тед Лассо" и "Ход королевы".

20 сентября, 03:54
<p>Кадр из телесериала "Корона"</p>

Кадр из телесериала "Корона"

Исполнители роли королевы Елизаветы II и её сына, принца Чарльза, в телесериале "Корона" Оливия Колман и Джош О'Коннор получили награды Emmy в номинациях "Лучшая актриса…" и "Лучший актёр в драматическом телесериале". "Корона" также принесла создателям награды за лучшую режиссуру и сценарий.

А "Тед Лассо" удостоен премии как лучший комедийный сериал. Исполнитель главной роли Джейсон Судейкис получил награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале. Награду в номинации за лучший мини-сериал забрала семисерийная картина "Ход королевы".

Звезда "Короны", сыгравшая принцессу Диану, сменила пол и просит теперь называть её "они"

Звезда "Короны", сыгравшая принцессу Диану, сменила пол и просит теперь называть её "они"

Отметим, что фурор на Emmy в 2019 году произвёл телесериал "Игра престолов". Тогда он получил сразу десять наград.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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