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Тренер ПСЖ объяснил, почему заменил Месси на матче с "Лионом"

Аргентинец выразил своё недовольство в адрес Почеттино и отказался пожать ему руку.

20 сентября, 03:14
<p>Лионель Месси. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/talkSPORT" target="_blank" rel="noopener noreferrer">talkSPORT</a></p>

Лионель Месси. Фото © Twitter / talkSPORT

Решение о замене Месси в матче между футбольными клубами ПСЖ и "Лион" является примером работы главных тренеров. Такое мнение высказал главный тренер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Маурисио Почеттино.

Как пишет "Спорт-экспресс", когда аргентинец покидал поле на 76-й минуте при счёте 1:1, он выразил своё недовольство в адрес Почеттино и отказался пожать ему руку. Выражение лица Месси быстро стало интернет-мемом.

"Я думаю, все знают, что у нас много великолепных игроков, у нас в составе 35 футболистов. Мы должны принимать решения как по стартовому составу, так и по составу во время игры с учётом того, что лучше для команды и для каждого игрока", — сказал журналистам Почеттино.

ПСЖ обыграл "Лион" со счётом 2:1 в домашнем матче шестого тура, что стало шестой победой клуба подряд в национальном чемпионате. Победный гол в добавленное время с передачи Килиана Мбаппе забил Мауро Икарди. Также у парижан отличился Неймар.

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Напомним, что Лионель Месси перешёл в ПСЖ из "Барселоны" в августе этого года в качестве свободного агента после того, как не смог продлить контракт с каталонцами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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