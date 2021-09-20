Тренер ПСЖ объяснил, почему заменил Месси на матче с "Лионом"

Решение о замене Месси в матче между футбольными клубами ПСЖ и "Лион" является примером работы главных тренеров. Такое мнение высказал главный тренер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Маурисио Почеттино.

Как пишет "Спорт-экспресс", когда аргентинец покидал поле на 76-й минуте при счёте 1:1, он выразил своё недовольство в адрес Почеттино и отказался пожать ему руку. Выражение лица Месси быстро стало интернет-мемом.

"Я думаю, все знают, что у нас много великолепных игроков, у нас в составе 35 футболистов. Мы должны принимать решения как по стартовому составу, так и по составу во время игры с учётом того, что лучше для команды и для каждого игрока", — сказал журналистам Почеттино.

ПСЖ обыграл "Лион" со счётом 2:1 в домашнем матче шестого тура, что стало шестой победой клуба подряд в национальном чемпионате. Победный гол в добавленное время с передачи Килиана Мбаппе забил Мауро Икарди. Также у парижан отличился Неймар.