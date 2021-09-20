Яровая оказалась лидером на выборах депутата Госдумы на Камчатке
Ирина Яровая. Фото © ТАСС / Дмитрий Ефремов
Заместитель спикера победила с большим отрывом, заручившись поддержкой более 40% проголосовавших.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая стала лидером на выборах депутатов нижней палаты российского парламента по одномандатному округу на Камчатке. ЦИК обработала уже 100% голосов из региона, сообщает председатель краевого избиркома Инга Иринина.
"Лидер безусловный — Яровая Ирина Анатольевна, 40,43%. На втором месте Литвинов Роман, 19,05%, и на третьем месте — Калашников Валерий, 11,55%", — сказала Иринина в беседе с ТАСС.
Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.