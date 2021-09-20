На Украине стартуют совместные с американцами военные учения Rapid Тrident 2021

Украинско-американские военные учения Rapid Тrident 2021 начнутся 20 сентября. Они продлятся до 1 октября. Об этом говорится на странице сухопутных войск ВС Украины в "Фейсбуке".

В учениях примет участие около шести тысяч военнослужащих из 15 стран – партнёров Украины. Запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников. Так, впервые пройдёт подготовка многонационального батальона с боевой стрельбой.