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На Украине стартуют совместные с американцами военные учения Rapid Тrident 2021

В рамках этих манёвров пройдёт тактическая подготовка многонационального батальона с боевой стрельбой.

20 сентября, 02:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/?__cft__%5B0%5D=AZWltVTKIZFFs4QMDpzd7s07IHVg4e5eTb9ISU3bNPY3LqyY-HZsPoUFsignK8D0o4jr3OdCJqsJj4JJKbDjs84m_wexp9hysNvm0KNDiGf8-vJMbcEnaFhlv5XfKa5-VpWRtjisRdUnvQCtPdANIPwp&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сухопутні війська ЗС України</a></p>

Фото © Facebook / Сухопутні війська ЗС України

Украинско-американские военные учения Rapid Тrident 2021 начнутся 20 сентября. Они продлятся до 1 октября. Об этом говорится на странице сухопутных войск ВС Украины в "Фейсбуке".

В учениях примет участие около шести тысяч военнослужащих из 15 стран – партнёров Украины. Запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников. Так, впервые пройдёт подготовка многонационального батальона с боевой стрельбой.

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Ранее на Украине заявили, что решили провести совместные с НАТО учения для "сдерживания агрессора".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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