На Украине решили провести совместные с НАТО учения для "сдерживания агрессора"

В конце сентября Украина совместно с 15 странами, 11 из которых являются членами НАТО, проведёт учения "Объединённые усилия". Об этом в "Фейсбуке" сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"К проведению стратегических командно-штабных учений для совместного выполнения учебно-боевых задач будут привлечены военные подразделения 15 стран... Кроме того, от Североатлантического альянса, а именно от Стратегического командования НАТО по операциям, планируется участие группы экспертов", — приводит Генштаб слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Объединённые усилия" будут проходить с 22 по 30 сентября на всех украинских полигонах военного назначения и в акваториях Чёрного и Азовского морей. Заслужный назвал их особенностью то, что подготовка к манёврам осуществляется по стандартам НАТО с привлечением иностранных представителей. По его словам, учения носят мирный характер и являются "элементом сдерживания агрессора", а одной из целей тренировок является развитие оборонных возможностей.