НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине решили провести совместные с НАТО учения для "сдерживания агрессора"

Они будут проходить с 22 по 30 сентября на всех полигонах страны и в акваториях Чёрного и Азовского морей.

10 сентября, 12:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В конце сентября Украина совместно с 15 странами, 11 из которых являются членами НАТО, проведёт учения "Объединённые усилия". Об этом в "Фейсбуке" сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"К проведению стратегических командно-штабных учений для совместного выполнения учебно-боевых задач будут привлечены военные подразделения 15 стран... Кроме того, от Североатлантического альянса, а именно от Стратегического командования НАТО по операциям, планируется участие группы экспертов", приводит Генштаб слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Объединённые усилия" будут проходить с 22 по 30 сентября на всех украинских полигонах военного назначения и в акваториях Чёрного и Азовского морей. Заслужный назвал их особенностью то, что подготовка к манёврам осуществляется по стандартам НАТО с привлечением иностранных представителей. По его словам, учения носят мирный характер и являются "элементом сдерживания агрессора", а одной из целей тренировок является развитие оборонных возможностей.

Путин заявил, что учения "Запад-2021" не направлены против кого бы то ни было

Путин заявил, что учения "Запад-2021" не направлены против кого бы то ни было

Ранее Лайф писал о том, что в России и Белоруссии начались масштабные учения "Запад-2021". В манёврах принимают участие и представители других стран, например Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Украинские десантники прибыли в Германию для участия в учениях НАТО

4 сентября, 18:35

"Её же надо кормить, содержать": Эксперт объяснил нежелание Евросоюза принимать Украину

сегодня в 13:18

Анита Цой обратилась к секретным практикам, чтобы излечить перелом стопы раньше, чем обещают врачи

сегодня в 13:38

Историк поставил точку в попытках оспорить права России на Дальний Восток

сегодня в 13:38

В Москве возбудили дело после смертельного отравления бабушки и внучки арбузом

сегодня в 13:29

Новости партнеров

Layer 1