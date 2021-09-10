Криминалист сравнил педофилов с наркоманами и поддержал введение для них пожизненного срока

Такие меры, как пожизненное заключение для педофилов при отягчающих обстоятельствах, должны были быть приняты уже давно. Об этом в беседе с Лайфом заявил бывший оперативный сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России в Москве Михаил Игнатов. По его мнению, наказывать за подобные преступления нужно ещё суровее.

"За двоих и более детей наказание должно быть более суровым — пожизненное следует давать и за одного ребёнка. И даже если просто изнасиловал и оставил в живых, то такое должно караться не менее чем 20 годами лишения свободы. А если это рецидивист, то однозначно надо отправлять на пожизненное", — подчеркнул собеседник Лайфа.

По словам Игнатова, педофил похож на наркомана. Выйдя на свободу после преступления, он видит ребёнка и вновь теряет над собой контроль. В голове преступника "щёлкает тумблер", после чего он действует по инстинкту.

"Поэтому не надо проявлять гуманизма к педофилу. Давайте общество и государство будут в первую очередь защищать своих детей, а не педофилов", — отметил бывший оперативник.

Подобные преступления наносят непоправимую психологическую травму детям, оставляя след на всю жизнь, подчеркнул Игнатов. По его мнению, полный эффект от ужесточения наказания наступит тогда, когда педофилы поймут, что за любое своё действие они будут лишены свободы навсегда.