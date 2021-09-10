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Число желающих вступить в брак россиян снизилось на 7%

Одни хотят просто жить со своими вторыми половинками, а другие вовсе предпочитают одиночество.

10 сентября, 12:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

За последние четыре года россияне всё реже говорят, что хотели бы вступить в официальный брак и жить в семье. По данным ВЦИОМа, число желающих официально оформить отношения снизилось на 7% — с 78% в 2017 году до 71%.

По данным центра, среди 1,6 тысячи опрошенных в гражданском браке предпочитает жить каждый десятый, почти столько же вовсе не хотят вступать в брак и предпочитают жить одни. Что касается домашнего хозяйства, большинство думает, что мужчины и женщины должны заниматься его ведением в равной мере. Такое же мнение респонденты высказали и о воспитании детей.

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Опрошенные также назвали основные обязанности "настоящего мужчины" и "настоящей женщины". Так, мужчина должен оберегать и обеспечивать свою семью, быть защитником, порядочным и ответственным человеком. Женщина же должна беречь семейный очаг, воспитывать детей, вести домашнее хозяйство, быть доброй, заботливой, внимательной, любить и уважать своего мужчину.

Ранее Лайф рассказывал, что каждый третий россиянин вынужден жертвовать общением с семьёй ради подработки. Для 1,7 тысячи человек подработка — это ощущение финансовой стабильности, а для 2,6 тысячи в возрасте 18–24 лет — возможность завести новые знакомства.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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