Число желающих вступить в брак россиян снизилось на 7%

За последние четыре года россияне всё реже говорят, что хотели бы вступить в официальный брак и жить в семье. По данным ВЦИОМа, число желающих официально оформить отношения снизилось на 7% — с 78% в 2017 году до 71%.

По данным центра, среди 1,6 тысячи опрошенных в гражданском браке предпочитает жить каждый десятый, почти столько же вовсе не хотят вступать в брак и предпочитают жить одни. Что касается домашнего хозяйства, большинство думает, что мужчины и женщины должны заниматься его ведением в равной мере. Такое же мнение респонденты высказали и о воспитании детей.

Опрошенные также назвали основные обязанности "настоящего мужчины" и "настоящей женщины". Так, мужчина должен оберегать и обеспечивать свою семью, быть защитником, порядочным и ответственным человеком. Женщина же должна беречь семейный очаг, воспитывать детей, вести домашнее хозяйство, быть доброй, заботливой, внимательной, любить и уважать своего мужчину.