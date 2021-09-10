Опрос: Каждый третий россиянин вынужден жертвовать общением с семьёй ради подработки

Примерно трети россиян не хватает времени на общение с семьёй и друзьями из-за подработки. Такие данные следуют из онлайн-опроса проекта "Авито. Подработка" и сервиса GigAnt, в котором приняли участие десять тысяч человек старше восемнадцати лет.

"Также респондентам не хватает времени на хобби и личный досуг — 31%. 18% сетуют на усталость и негативное влияние на здоровье. При этом 19% респондентов сообщили, что не видят недостатков у подработки", — сообщает "Газета.ru" со ссылкой на имеющееся в распоряжении исследование.

По результатам опроса, 80 процентов россиян рассматривают подработку как источник дополнительного дохода. Среди достоинств такой работы около 2,5 тысячи опрошенных отметили удобный график и удалённый формат, около двух тысяч человек — возможность с пользой провести свободное время, а две тысячи респондентов рассматривают подработку как способ получить новые знания или приобрести новую профессию. Для 1,7 тысячи человек подработка — это ощущение финансовой стабильности, а для 2,6 тысячи в возрасте 18–24 лет — возможность завести новые знакомства. Также результаты исследования показали, что женщины часто совмещают подработку с уходом за ребёнком и семьёй.