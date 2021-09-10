Захарова призвала прекратить чинить препятствия "Северному потоку – 2"

Захарова: Пора прекратить чинить препятствия "Северному потоку – 2". Видео © Telegram-канал Марии Захаровой

Россия призывает прекратить "чинить препятствия" проекту "Северный поток – 2" и договориться о взаимовыгодных условиях его эксплуатации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Всем, включая оппонентов "Северного потока – 2", которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных и взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", — призвала представитель министерства.