Захарова призвала прекратить чинить препятствия "Северному потоку – 2"
Первые поставки газа по трубопроводу могут быть реализованы до конца текущего года.
Захарова: Пора прекратить чинить препятствия "Северному потоку – 2". Видео © Telegram-канал Марии Захаровой
Россия призывает прекратить "чинить препятствия" проекту "Северный поток – 2" и договориться о взаимовыгодных условиях его эксплуатации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Всем, включая оппонентов "Северного потока – 2", которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных и взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", — призвала представитель министерства.
По словам Захаровой, Россия рассчитывает на то, что европейские потребители в скором времени получат российский газ "по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту".
Напомним, 6 сентября стало известно, что в Балтийском море была завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, газопровод начнёт работу в ближайшие дни. По оценкам "Газпрома", в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.
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