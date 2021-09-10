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Захарова призвала прекратить чинить препятствия "Северному потоку – 2"

Первые поставки газа по трубопроводу могут быть реализованы до конца текущего года.

10 сентября, 10:02
<p>Фото © <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/837" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал Марии Захаровой</a></p>

Фото © Telegram-канал Марии Захаровой

Захарова: Пора прекратить чинить препятствия "Северному потоку – 2". Видео © Telegram-канал Марии Захаровой

Россия призывает прекратить "чинить препятствия" проекту "Северный поток – 2" и договориться о взаимовыгодных условиях его эксплуатации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Всем, включая оппонентов "Северного потока – 2", которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных и взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", — призвала представитель министерства.

По словам Захаровой, Россия рассчитывает на то, что европейские потребители в скором времени получат российский газ "по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту".

Кремль надеется, что уже никто не сможет помешать запуску "Северного потока – 2"

Кремль надеется, что уже никто не сможет помешать запуску "Северного потока – 2"

Напомним, 6 сентября стало известно, что в Балтийском море была завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, газопровод начнёт работу в ближайшие дни. По оценкам "Газпрома", в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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