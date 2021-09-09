Кремль надеется, что уже никто не сможет помешать запуску "Северного потока – 2"
Песков отметил, что с учётом нынешних мировых цен на газ никто не будет прислушиваться к "воплям" о какой-то "опасности" проекта.
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Кремль надеется, что уже никто не сможет помешать вводу проекта "Северный поток – 2", строительство которого находится на завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", — сказал представитель Кремля.
Также Песков отметил, что с учётом нынешних мировых цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, скорее всего, никто не будет прислушиваться к "воплям" о том, что проект якобы представляет какую-то "опасность".
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Ранее сообщалось, что в Балтийском море была завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". Проект завершён на 99%. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, газопровод начнёт работу в ближайшие дни. По оценкам "Газпрома", в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.
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