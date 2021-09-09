Кремль надеется, что уже никто не сможет помешать запуску "Северного потока – 2"

Кремль надеется, что уже никто не сможет помешать вводу проекта "Северный поток – 2", строительство которого находится на завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", — сказал представитель Кремля.