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Кремль надеется, что уже никто не сможет помешать запуску "Северного потока – 2"

Песков отметил, что с учётом нынешних мировых цен на газ никто не будет прислушиваться к "воплям" о какой-то "опасности" проекта.

9 сентября, 13:46
<p>Фото ©<a href="http://nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Кремль надеется, что уже никто не сможет помешать вводу проекта "Северный поток – 2", строительство которого находится на завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что с учётом нынешних мировых цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, скорее всего, никто не будет прислушиваться к "воплям" о том, что проект якобы представляет какую-то "опасность".

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"Власти Германии не будут самоубийцами": В Совфеде ответили на сообщения "о последнем препятствии для "Северного потока – 2"

Ранее сообщалось, что в Балтийском море была завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". Проект завершён на 99%. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, газопровод начнёт работу в ближайшие дни. По оценкам "Газпрома", в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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