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Песков заявил, что Россия не будет подстраиваться под США, несмотря на давление

Представитель Кремля допустил, что линия на сдерживание Москвы со стороны Вашингтона "была, есть и будет".

9 сентября, 13:35

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Россия не будет подстраиваться под США и тем более менять свою главную линию во внешней политике, так как Москва уже давно адаптировалась к давлению со стороны Вашингтона. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы настолько адаптировались уже к этому давлению, к санкционным издержкам и так далее, что, наверное, эта политика себя достаточно давно исчерпала", — отметил он в эфире Первого канала.

По его словам, эта политика Вашингтона не способна привести к тому, что Москва будет подстраиваться под США. Кроме того, Песков допустил, что линия на сдерживание России со стороны Штатов "была, есть и будет", и выразил мнение, что администрация Джо Байдена не сбавит давление.

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А ранее в Кремле рассказали, планирует ли президент РФ Владимир Путин новую встречу со своим американским коллегой Джо Байденом. По словам Пескова, касаемо личной встречи лидеров в формате июньских переговоров в Женеве "никаких конкретных прикидок нет".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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