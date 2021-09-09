В Кремле ответили, планирует ли Путин новую встречу с Байденом

Президент России Владимир Путин в этом году не планирует участвовать в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому его участие в саммите по борьбе с коронавирусом, который в рамках ГА предложил провести президент США Джо Байден, пока под вопросом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока никакой конкретики на этот счёт от американских визави не поступало. Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее. Но по саммиту — надо понимать, в каком формате [он будет проходить]", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, в ближайшее время Путин примет решение о своём участии в саммите стран G20, который планируется в Италии, но касаемо его личной встречи с американским лидером в формате июньских переговоров в Женеве "никаких конкретных прикидок нет", добавил Песков.