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В Кремле ответили, планирует ли Путин новую встречу с Байденом

Там также рассказали, какие саммиты может посетить российский лидер в ближайшее время.

9 сентября, 09:41
<p>Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky</p>

Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky

Президент России Владимир Путин в этом году не планирует участвовать в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому его участие в саммите по борьбе с коронавирусом, который в рамках ГА предложил провести президент США Джо Байден, пока под вопросом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока никакой конкретики на этот счёт от американских визави не поступало. Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее. Но по саммиту — надо понимать, в каком формате [он будет проходить]", — сказал Песков.

Politico: Байден захотел провести глобальный саммит по борьбе с коронавирусом

Politico: Байден захотел провести глобальный саммит по борьбе с коронавирусом

По словам представителя Кремля, в ближайшее время Путин примет решение о своём участии в саммите стран G20, который планируется в Италии, но касаемо его личной встречи с американским лидером в формате июньских переговоров в Женеве "никаких конкретных прикидок нет", добавил Песков.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что Вашингтон и Москва готовятся к новой встрече Путина и Байдена, которая может пройти уже в октябре. Официального подтверждения этой информации не было.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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