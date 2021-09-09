Песков прокомментировал идею изымать сверхдоходы у экспортёров

"Я оставлю без комментария этот вопрос. Какой-либо однозначной позиции на этот счёт в Кремле нет", — отметил он.

Напомним, что ранее прокуратура пресекла более 700 завышений цен на продукты в российских регионах. К административной ответственности привлекли свыше 140 лиц. В частности, были выявлены факты завышения стоимости подсолнечного масла, сахара, творога и куриного мяса. После этого ФАС нагрянула к торговым сетям с внеплановыми проверками из-за жалоб по поводу роста цен на продукты. Если сговор подтвердится, компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.



