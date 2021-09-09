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Песков прокомментировал идею изымать сверхдоходы у экспортёров

Однозначной позиции насчёт предложения министра финансов у Кремля пока нет.

9 сентября, 09:39

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал призыв министра финансов Антона Силуанова к российским экспортёрам, получившим дополнительные доходы от мирового роста цен. По мнению главы Минфина, они "должны поделиться" сверхприбылью с гражданами страны, которые сегодня страдают от инфляции.

По словам Пескова, однозначной позиции насчёт предложения изымать сверхдоходы у компаний-экспортёров у Кремля пока нет.

"Я оставлю без комментария этот вопрос. Какой-либо однозначной позиции на этот счёт в Кремле нет", — отметил он.

Силуанов призвал экспортёров направить допдоходы от роста цен на поддержку граждан

Силуанов призвал экспортёров направить допдоходы от роста цен на поддержку граждан

Напомним, что ранее прокуратура пресекла более 700 завышений цен на продукты в российских регионах. К административной ответственности привлекли свыше 140 лиц. В частности, были выявлены факты завышения стоимости подсолнечного масла, сахара, творога и куриного мяса. После этого ФАС нагрянула к торговым сетям с внеплановыми проверками из-за жалоб по поводу роста цен на продукты. Если сговор подтвердится, компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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