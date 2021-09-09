Пугачёва и Галкин приехали на церемонию прощания со сценографом Красновым
Похороны известного дизайнера состоятся через два часа на Троекуровском кладбище.
Пугачёва и Галкин приехали на церемонию прощания со сценографом Красновым. Видео © LIFE
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва с супругом, артистом Максимом Галкиным приехала на церемонию прощания с её другом, известным художником-сценографом, дизайнером Борисом Красновым.
Звёздная пара возложила к гробу сценографа большой букет белых лилий. Похороны Бориса Краснова состоятся через два часа на Троекуровском кладбище.
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Напомним, Борис Краснов столкнулся с тяжелейшими последствиями коронавируса и попал в хоспис. После болезни у мужчины случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Врачи не давали оптимистичных прогнозов насчёт выздоровления деятеля искусств. 7 сентября стало известно о смерти Краснова. Продюсер Игорь Крутой заявил, что работавший с Пугачёвой и Киркоровым художник Краснов до последнего удивлял идеями.
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