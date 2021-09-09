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Пугачёва и Галкин приехали на церемонию прощания со сценографом Красновым

Похороны известного дизайнера состоятся через два часа на Троекуровском кладбище.

9 сентября, 09:31

Пугачёва и Галкин приехали на церемонию прощания со сценографом Красновым. Видео © LIFE

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва с супругом, артистом Максимом Галкиным приехала на церемонию прощания с её другом, известным художником-сценографом, дизайнером Борисом Красновым.

Звёздная пара возложила к гробу сценографа большой букет белых лилий. Похороны Бориса Краснова состоятся через два часа на Троекуровском кладбище.

"Сегодня слова "Жил-был художник один" — только о тебе": Пугачёва трогательным постом простилась со сценографом Красновым

"Сегодня слова "Жил-был художник один" — только о тебе": Пугачёва трогательным постом простилась со сценографом Красновым

Напомним, Борис Краснов столкнулся с тяжелейшими последствиями коронавируса и попал в хоспис. После болезни у мужчины случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Врачи не давали оптимистичных прогнозов насчёт выздоровления деятеля искусств. 7 сентября стало известно о смерти Краснова. Продюсер Игорь Крутой заявил, что работавший с Пугачёвой и Киркоровым художник Краснов до последнего удивлял идеями.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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